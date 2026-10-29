Траян Филипов от "Калашниците" е освободен от ареста по делото за четирима загинали

Софийският апелативен съд е променил мярката за неотклонение на Траян Филипов, известен като един от "Калашниците", като е заменил задържането му под стража с домашен арест. Филипов е обвиняем по делото за тежката катастрофа на столичното "Челопешко шосе" от 5 юни 2026 г., при която загинаха четирима души, а други 17 бяха ранени.

Съдебното решение е постановено на 17 септември 2026 г. Според публикуваната информация апелативните магистрати са приели, че събраните по делото доказателства не са достатъчни, за да се установи провеждането на гонка между двата автомобила, участвали в инцидента.

Съдът е поставил под въпрос и наличието на достатъчно доказателства за причинно-следствена връзка между действията на Филипов и настъпилата смърт на четиримата загинали.

Тези обстоятелства са взети предвид при преценката за промяна на мярката за неотклонение. Решението не представлява оправдателна присъда и не означава прекратяване на наказателното производство срещу обвиняемия.

Тежката катастрофа стана на 5 юни на "Челопешко шосе" в София. При сблъсъка загинаха четирима души, а 17 пострадаха.

Първоначално разследващите проверяваха версията, че двата автомобила са се движили с изключително висока скорост и е възможно между тях да е имало гонка.

В медийни публикации бяха цитирани данни за скорост от около 150 км/ч при ограничение от 60 км/ч. Тези обстоятелства обаче подлежат на установяване чрез събраните доказателства и експертизите по делото.

Разследването трябва да изясни точния механизъм на катастрофата, действията на участниците и дали съществува причинно-следствена връзка между поведението на водачите и тежките последици от сблъсъка.

С промяната на мярката Траян Филипов остава обвиняем, като вместо в ареста ще пребивава под домашен арест. Окончателното произнасяне по въпросите за вината и отговорността предстои в рамките на наказателното производство.