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Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева сменя свой заместник

Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева сменя свой заместник

Мин Ляо, заместник-министър на финансите на Китай, е предложен за негов приемник на поста в МВФ

Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева обяви, че заместник управляващият директор Бо Ли предстои да напусне МВФ на 30 ноември, в края на своя мандат. Тя съобщи, че че Мин Ляо, заместник-министър на финансите на Китай, е предложен за негов приемник на поста в МВФ, считано от 1 декември. Това се съобщава на сайта на МФВ.

"Бо Ли помогна на Фонда да премине през някои от най-бурните години за световната икономика със спокойна преценка и интелект, които хората в цялата институция дълбоко ценят“, каза Георгиева.

"Бо оставя трайна следа във Фонда и много ще ни липсва“, добави тя.

"Мин е високоуважаван политик с повече от три десетилетия опит в банковото дело, финансовото регулиране и макроикономическото управление. Той е бил тясно ангажиран с глобалната макроикономическа координация, както и с двустранното и многостранното сътрудничество във финансовата и търговската сфера. Опитът му в зоната на сечението на вътрешните реформи и на международното икономическо сътрудничество ще бъде огромен актив за Фонда и за нашите членове“, посочи Георгиева.

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