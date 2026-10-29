Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева сменя свой заместник

Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева обяви, че заместник управляващият директор Бо Ли предстои да напусне МВФ на 30 ноември, в края на своя мандат. Тя съобщи, че че Мин Ляо, заместник-министър на финансите на Китай, е предложен за негов приемник на поста в МВФ, считано от 1 декември. Това се съобщава на сайта на МФВ.

"Бо Ли помогна на Фонда да премине през някои от най-бурните години за световната икономика със спокойна преценка и интелект, които хората в цялата институция дълбоко ценят“, каза Георгиева.

"Бо оставя трайна следа във Фонда и много ще ни липсва“, добави тя.

"Мин е високоуважаван политик с повече от три десетилетия опит в банковото дело, финансовото регулиране и макроикономическото управление. Той е бил тясно ангажиран с глобалната макроикономическа координация, както и с двустранното и многостранното сътрудничество във финансовата и търговската сфера. Опитът му в зоната на сечението на вътрешните реформи и на международното икономическо сътрудничество ще бъде огромен актив за Фонда и за нашите членове“, посочи Георгиева.