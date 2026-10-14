Кристалина Георгиева: Европа трябва да инвестира повече

Различията между държавите с големи излишъци и тези с дефицити отново са се увеличили през 2025 г., като прекомерните глобални дисбаланси са достигнали 0,7 на сто от световния брутен вътрешен продукт (БВП). Най-голям принос за това имат Китай, САЩ и някои европейски икономики. Това стана ясно по време на пресконференция в Банкок за годишните срещи на Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка, предава БТА.

„Китай трябва да харчи повече, САЩ трябва да спестяват повече, а Европа трябва да инвестира повече“, заяви управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева.

В отговор на въпрос за Франция и Великобритания тя посочи, че доходността по държавните облигации се повишава в цялата еврозона, включително в страни, в които традиционно е била стабилна, като държавите с по-висок дълг усещат по-силно натиска от променените финансови условия. Пазарите продължават да ги финансират, но при нарастващи разходи. Франция се стреми да приеме бюджет, който да постави дефицита и дълга на низходяща траектория, но възстановяването на пълното доверие на инвеститорите ще отнеме време, отбеляза Георгиева. За Великобритания тя заяви, че страната е предприела решителни действия за намаляване на дълга и дефицита и има малко по-добри перспективи за растеж, като правителството трябва да продължи по избрания курс и да затвърди доверието в икономическата си политика.

Според ръководителя на МВФ по-високата доходност по облигациите отразява трайни промени, свързани с инфлацията, търсенето на инвестиции в изкуствен интелект (AI), очакванията за растеж и състоянието на публичните финанси, като тази среда вероятно ще се запази за по-дълго.

По въпроса за американските публични финанси Георгиева заяви, че властите в САЩ признават, че бюджетният дефицит и държавният дълг са нараснали прекомерно. Американската администрация разчита до голяма степен на силния икономически растеж, за да подобри бюджетния баланс и да намали дълга. Растежът помага, но не може достатъчно бързо да осигури необходимото приспособяване, затова САЩ трябва да предприемат допълнителни мерки, посочи Георгиева.

Междувременно, според юлската актуализация на прогнозата на МВФ, световната икономика се очаква да нарасне с 3 на сто през 2026 г. и с 3,4 на сто през 2027 г. Георгиева обаче предупреди, че устойчивостта на световната икономика има граници, тъй като енергийните и фискалните буфери се изчерпват, а инфлацията остава висока в много страни.

Войната в Близкия изток ограничава предлагането на енергия и оказва натиск върху икономическата активност, докато нарастващите инвестиции в изкуствен интелект подкрепят търсенето. С настъпването на зимата в Северното полукълбо потреблението на енергия ще се увеличи, което ще окаже натиск върху цените на енергията, затова държавите не трябва да приемат за даденост способността на икономиката да преодолява сътресенията и трябва да се подготвят за по-трудни условия.

Георгиева изрази също така съчувствие към Саудитска Арабия за загубата на човешки животи и предупреди, че събитията в страната могат да имат отрицателни последици за целия свят, като същевременно оцени положително структурните реформи, икономическата диверсификация и укрепването на публичните финанси в държавите от Персийския залив преди началото на войната.

МВФ препоръчва правителствата спешно да укрепят публичните финанси чрез увеличаване на приходите, рационализиране на разходите и по-добро управление на публичните средства. При поскъпване на енергията и храните помощта трябва да бъде временна и насочена към най-уязвимите хора, вместо да се използва за изкуствено задържане на цените.

Централните банки трябва да останат съсредоточени върху ценовата стабилност, като според Георгиева има основания за по-строга парична политика там, където инфлацията остава над целевите равнища, а икономическата активност е висока. По-високата базова доходност увеличава разходите по заемите и за развиващите се икономики, дори когато рисковите премии по облигациите им остават сравнително стабилни. Георгиева препорача на Тайланд да стимулира растежа и да поддържа стабилни макроикономически основи, а държавите от АСЕАН бяха призовани да задълбочат регионалната интеграция, тъй като търговията между тях представлява 22 на сто от общата търговия на региона спрямо 60 на сто при Европейския съюз.