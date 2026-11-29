Стив Джобс е американски предприемач и съосновател на технологичната компания Apple, известен с ключовата си роля в развитието на персоналните компютри, музикалните устройства и смартфоните. Роден през 1955 г. в Сан Франциско, той изгражда кариера, белязана от редица успешни проекти, професионални трудности и значими технологични иновации. Под негово ръководство Apple се превръща в една от най-влиятелните компании в света, а продуктите ѝ променят начина, по който милиони хора използват технологиите в ежедневието си.

Стивън Пол Джобс е роден на 24 февруари 1955 г. в Сан Франциско, щата Калифорния. Малко след раждането си е осиновен от Пол и Клара Джобс, които го отглеждат в Маунтин Вю, в района на Силициевата долина. Още от ранна възраст проявява интерес към електрониката и техниката. Баща му го насърчава да работи с различни инструменти и да се занимава с конструиране на предмети, което допринася за развитието на техническите му интереси. По време на ученическите си години Джобс се запознава със Стив Возняк, с когото споделят интерес към компютрите и електрониката. Това запознанство поставя началото на едно от най-значимите партньорства в историята на технологичния бизнес.

През 1976 г. Стив Джобс, Стив Возняк и Роналд Уейн основават компанията Apple Computer. Първоначално дейността им се развива в гаража на семейството на Джобс, а основната им цел е създаването на персонални компютри, които да бъдат достъпни за по-широк кръг потребители. Първият продукт на компанията е Apple I, последван от Apple II, който се радва на значителен търговски успех и допринася за популяризирането на персоналните компютри. През 1984 г. Apple представя Macintosh – компютър, който предлага графичен интерфейс и управление с мишка, улеснявайки работата на потребителите.

През 1985 г. Джобс напуска Apple след разногласия с останалото ръководство. Това събитие представлява сериозен обрат в професионалния му живот, но не слага край на предприемаческата му дейност. През същата година той основава компанията NeXT, която се специализира в разработването на компютри и софтуер за образователни и научни институции. Макар продуктите ѝ да не постигат голям търговски успех, разработените технологии по-късно оказват влияние върху развитието на софтуера на Apple.

През 1986 г. Джобс придобива анимационното подразделение на Lucasfilm, което впоследствие се превръща в независимото студио Pixar. Под негово ръководство компанията се утвърждава като водещо име в компютърната анимация. През 1995 г. Pixar представя „Играта на играчките“ – първия пълнометражен филм, създаден изцяло с компютърна анимация. Продукцията постига голям международен успех и поставя началото на поредица от популярни анимационни филми. През 2006 г. студиото е придобито от Disney, а Джобс става един от най-големите индивидуални акционери в компанията.

През 1997 г. Стив Джобс се завръща в Apple, след като компанията придобива NeXT. По това време Apple изпитва сериозни финансови затруднения и губи позициите си на пазара на персонални компютри. Джобс поема ръководството и предприема промени в продуктовата стратегия, организацията и управлението на компанията. Една от първите важни стъпки е опростяването на продуктовата гама и насочването към по-малък брой продукти с ясно определено предназначение.

През следващите години Apple представя няколко продукта, които оказват съществено влияние върху технологичния пазар. През 1998 г. е пуснат iMac, отличаващ се с характерен дизайн и лесна употреба. През 2001 г. компанията представя iPod – преносим музикален плейър, който променя начина на съхранение и слушане на музика. Същата година е създадена и платформата iTunes, която улеснява закупуването и организирането на дигитално съдържание.