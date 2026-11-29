Сериозна въпросителна се появи и около провеждането на двубоя между Дунав и ЦСКА от 16-ия кръг на Първа лига. По програма той трябва да се състои на 1 декември (вторник) от 18:30 часа в Русе. Снегът и очакваните минусови температури обаче могат да променят ситуацията.

Промениха началния час на Септември - Левски

На места в региона вече са се образували преспи с височина над два метра, въпреки че количеството на падналия сняг не е особено голямо. Основната причина за тежката обстановка е силният вятър, който натрупва снежни навявания по пътищата.

Пътят Бяла - Русе създава проблеми

Особено сложна е ситуацията по главния път Бяла - Русе. Именно по този маршрут трябва да премине автобусът с футболистите на ЦСКА, които по план ще отпътуват за крайдунавския град в понеделник по обяд. В участъка е въведено ограничение за движение на превозни средства с маса над 12 тона заради усложнените метеорологични условия. Това допълнително поставя под въпрос нормалното придвижване на столичния тим.

Арктически студ очаква двата отбора

Прогнозата за вторник също не е благоприятна. Очаква се температурите в Русе да бъдат между минус 9 и минус 4 градуса, придружени от силен северозападен вятър. Подобни условия биха направили двубоя изключително труден за футболистите и биха поставили допълнителни изисквания към подготовката на терена.

Зимното време вече доведе до отлагането на срещата между Ботев Враца и Лудогорец, а програмата на първенството може да претърпи нови промени.