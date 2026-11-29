Кметове, кметски наместници и доброволци се включиха в разчистването на пътната мрежа в община Земен, след като избраната за снегопочистването фирма е отказала да подпише договор и да изведе техниката си на терен, съобщиха от общинската администрация, цитирани от БТА.

Дружеството "НИК-Индъстри“ ЕООД е класирано на първо място в процедурата за възлагане на обществената поръчка за обособена позиция №1 с предложена цена от 30 евро на километър без ДДС. Вторият участник – "Земгруп 2020“ ООД, е предложил цена от 32 евро на километър без ДДС.

Според общината избраният изпълнител е подал офертата си на 28 октомври 2026 г., като с електронен подпис е декларирал съгласие с условията и изискванията на възложителя. Класирането е извършено на 23 ноември, а протоколът на комисията е публикуван на 26 ноември.

От общинската администрация твърдят, че след получаването на поканата за сключване на договор фирмата е отказала да го подпише и е поискала допълнително заплащане.

В създалата се ситуация общинското ръководство е мобилизирало наличните ресурси и е организирало поетапно разчистване на пътната мрежа във всички населени места.

Кметът на Земен Михаил Златанов е на терен още от снощи и лично координира дейностите по снегопочистването. В акцията са се включили и местни жители, които помагат за осигуряване на проходимостта на пътищата.

От общината заявиха, че ще предприемат предвидените в закона действия заради отказа на избрания изпълнител.

Снегопочистването ще продължи до нормализиране на обстановката във всички населени места на територията на общината.