Общо 21 шофьори са установени да управляват моторни превозни средства след употреба на алкохол през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР).

Осем от водачите са били с концентрация на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а 13 - с над 1,2 промила. Други трима шофьори са отказали да бъдат тествани.

Двама водачи са засечени да управляват автомобили под въздействието на наркотични вещества или техни аналози.

В рамките на специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата са проверени 9321 моторни превозни средства и 11 488 водачи и пътници.

За установените нарушения са съставени 2591 фиша и 207 акта за установяване на административни нарушения.

Основен акцент в полицейската операция е недопускането на шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и управлението на автомобили от неправоспособни водачи.