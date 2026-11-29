МВР установи 13 шофьори с над 1,2 промила алкохол за денонощие
В рамките на специализираната полицейска операция са проверени 9321 моторни превозни средства, съставени са 2591 фиша и 207 акта
Общо 21 шофьори са установени да управляват моторни превозни средства след употреба на алкохол през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР).
Осем от водачите са били с концентрация на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а 13 - с над 1,2 промила. Други трима шофьори са отказали да бъдат тествани.
Двама водачи са засечени да управляват автомобили под въздействието на наркотични вещества или техни аналози.
В рамките на специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата са проверени 9321 моторни превозни средства и 11 488 водачи и пътници.
За установените нарушения са съставени 2591 фиша и 207 акта за установяване на административни нарушения.
Основен акцент в полицейската операция е недопускането на шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и управлението на автомобили от неправоспособни водачи.