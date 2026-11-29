Александър Везенков отново ще бъде на разположение на националния отбор на България по баскетбол за решаващите мачове през февруари. Това увери селекционерът Любомир Минчев, който коментира участието на звездата на Олимпиакос в предаването „Арена спорт“ по БНТ. Минчев подчерта, че не се е налагало да убеждава Везенков да се присъедини към националния тим. Желанието на баскетболиста да играе за България е било ясно още след публикуването на календара на Евролигата.

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„Не съм убеждавал никого, той си изрази желание още когато излезе календарът на Евролигата. Не се е налагало да говоря, да го моля“, разкри селекционерът.

Той обясни, че около две седмици преди двубоя с Дания е бил в Гърция, където Везенков и Коди Милър-Макинтайър са потвърдили участието си. Според наставника и двамата са имали желание да помогнат на националния отбор, въпреки натоварената си програма с клубните си тимове.

Везенков отново ще бъде на линия през февруари

Минчев е убеден, че звездата на българския баскетбол ще се включи и в следващия квалификационен прозорец. През февруари националите имат важни двубои срещу Румъния и Дания по пътя си към Евробаскет 2029.

„Стига всичко да е наред с него, той винаги е играл. Не сме говорили за следващия път, това нещо не стои, при нас поне. Негово е желанието да играе за националния отбор, стига да е здрав, 100% ще дойде“, заяви треньорът.

Селекционерът обърна внимание и на трудностите, които календарът на Евролигата създава за националните отбори. По думите му това е дългогодишен проблем, който засяга както съставите, така и самите баскетболисти.

Минчев не е доволен от играта срещу Дания

България постигна драматична победа над Дания, но въпреки успеха Минчев не остана удовлетворен от представянето на своите баскетболисти.

„Винаги в спорта най-важното е да победиш. Успяхме да го направим, не показахме най-добрата си игра, според мен даже доста лошо играхме“, призна специалистът.

Той все пак открои емоцията от победата, дошла с последното нападение, както и подкрепата от публиката в пълната зала. Според него именно начинът, по който националите стигнаха до успеха, е оставил най-силен спомен у феновете.