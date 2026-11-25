Александър Везенков изведе Олимпиакос до четвърта поредна победа в Евролигата часове преди мача между България и Дания от предваритлните квалификации за Евробаскет 2029. Звездата на гръцкия гранд изигра поредния си силен двубой за успеха срещу Апоел Тел Авив със 104:79. Везенков завърши с 21 точки, 6 борби и 3 асистенции.

Гръцкият гранд спечели първите три части с малка разлика, но в четвъртата буквално прегази своя съперник и натрупа огромната си преднина за крайния резултат. Над всички беше Кори Джоузеф с 27 точки, а Еван Фурние завърши с дабъл-дабъл от 23 точки и 11 асистенции.

Олимпиакос излезе еднолично на върха в Евролигата, след като Валенсия загуби от Панатинайкос. Балансът на Везенков и компания е 11 победи и 3 загуби. За българина веднага предстои пътуване с чартърен полет до София, за да се присъедини към националния отбор за утрешната среща с Дания.