Олимпиакос се наложи над Кардица с 81:75 в осмия кръг на гръцкото баскетболно първенство. Тимът на Йоргос Барцокас трябваше да наваксва изоставане в последните десет минути, за да продължи победната си серия.

Кардица влезе в заключителната четвърт с аванс от 59:56. Олимпиакос отбеляза 25 точки в последния период срещу 16 за съперника. Разликата от девет точки в тази част позволи на отбора на Барцокас да превърне пасива си от три точки в победа с шест.

Александър Везенков завърши с 13 точки, две борби и две асистенции. Коди Милър-Макинтайър добави една борба и две асистенции. Кори Джоузеф и Еван Фурние бяха най-резултатни за Олимпиакос с по 15 точки.

Джавиър Франсис беше водещият реализатор в срещата. Баскетболистът на Кардица отбеляза 21 точки и овладя 10 борби, с което записа дабъл-дабъл.