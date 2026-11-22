Левски победи Локомотив София с 4:1 в столичното дерби от 15-ия кръг на Първа лига. Отборът на Хулио Веласкес се завърна на стадион “Георги Аспарухов” за първи път от домакинството срещу ЦСКА 1948 на 5 септември и поведе още в осмата минута. Удар на Евертон Бала се отклони в Райън Бидунга и излъга вратаря Мартин Величков за 1:0.

Локомотив имаше възможност да изравни в 31-вата минута, когато Спас Делев изведе Адил Тауи сам срещу вратаря, но ударът му беше слаб. Три минути по-късно Алдаир намери Евертон Бала зад защитата на гостите. Бразилецът заобиколи Величков и вкара на празна врата за 2:0.

В 56-ата минута Акрам Бурас изведе Хуан Переа сам срещу вратаря, а колумбиецът се разписа с едно докосване за 3:0. Това беше първият му гол за Левски от 78 дни насам, когато отбеляза срещу ЦСКА 1948.

В 83-ата минута Хевертон намери Майкон, който отбеляза четвъртия гол за домакините. Четири минути по-късно Калоян Костов засече с глава центриране от корнер и оформи крайното 4:1.

С победата Левски временно се върна начело с 35 точки, една повече от ЦСКА при равен брой мачове. Локомотив София остава последен с 9 точки. За Левски предстои гостуване на Марсилия в Лига Европа, а Локомотив ще приеме Славия в следващия си мач от първенството.