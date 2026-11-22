Германската армия започна първите си тактически изпитания на дронове камикадзе по време на военни учения в неделя в Литва, където до края на 2027 г. ще бъде разположена за постоянно бронирана бригада от 5000 германски военнослужещи. Информацията предава Ройтерс.

Тестовете бележат важна крачка за Германия, която едва през 2025 г. взе решение да закупи баражиращи боеприпаси след години на ожесточени спорове около придобиването на този тип въоръжение. Както Русия, така и Украйна активно използват подобни дронове за еднократна употреба, които могат да кръжат във въздуха над даден район, преди да се насочат с висока скорост към целта си и да се взривят при удар.

На полигона Руднинкай близо до границата с Беларус командващият сухопътните войски Кристиан Фройдинг наблюдава как баражиращи боеприпаси, произведени от германските компании Helsing и Stark и оборудвани с инертни бойни глави, пикират от небето и поразяват основни бойни танкове. Изпитанията са част от Freedom Shield („Щит на свободата“) – най-големите германски военни маневри в Литва до момента.

Дни по-рано германските войски на същия полигон проведоха и първите тестове на софтуера за насочване Clarity на компанията Helsing. Системата е базирана на изкуствен интелект и може да обработва огромни масиви от данни от сателити, дронове и други сензори много по-бързо от човек, да ги анализира и да предлага конкретни действия.

Генерал-лейтенант Фройдинг, който преди настоящия си пост отговаряше за военните доставки на Берлин за Киев, определи и двата вида системи като незаменими за съвременното водене на война. Очаква се през февруари той да поеме поста началник на отбраната на Германия.

През 2023 г. германският министър на отбраната Борис Писториус пое ангажимент за постоянно разполагане на бойна бригада в Литва – исторически прецедент за Берлин. След руската инвазия в Украйна Германия рязко увеличи разходите си за отбрана, инвестирайки стотици милиарди евро за модернизация на въоръжените си сили след десетилетия на недофинансиране.

Новоформираната 45-а танкова бригада (Panzerbrigade 45), базирана в Руднинкай и Рукла, ще наброява около 5000 войници и 2000 единици техника, включително десетки танкове, когато достигне пълна оперативна готовност в края на 2027 г. Около 1800 от тези военнослужещи вече се намират в Литва.

Високопоставени представители на НАТО от години предупреждават за нарастващата заплаха от страна на Русия, която според тях би могла да предприеме мащабна атака срещу територия на Алианса още през 2029 г. Москва отхвърля обвиненията в агресивни намерения и обвинява пакта в нагнетяване на напрежение чрез разширяването му към съседни територии.