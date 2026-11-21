Новото предложение за дългосрочния бюджет на Европейския съюз е „добра първа стъпка“, но общият му размер остава прекомерен. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Франс прес.

„Практически всички държави членки на ЕС трябва да приведат публичните си финанси в ред. Увеличение с над 40% на европейския бюджет изглежда несъвместимо с настоящата ситуация“, подчерта Мерц. Германия е сред водещите представители на групата на т.нар. „пестеливи държави“, които настояват за ограничаване на европейските разходи.

По-рано Антонио Коща представи ревизирано предложение за бюджета на ЕС за периода 2028–2034 г., предвиждащо съкращения от около 200 млрд. евро спрямо първоначално заложените от Европейската комисия 2 трилиона евро.

Според германския канцлер бюджетните дисбаланси в ЕС ще се задълбочават, ако не бъдат предприети необходимите корекции. Той посочи, че справедливото разпределение на финансовата тежест изисква промени и в приходната част на бюджета.

Мерц не коментира конкретно предложението на Коща за въвеждане на нов данък върху големите технологични компании. Вместо това той отново настоя бъдещият бюджет на ЕС да гарантира дългосрочна и стабилна подкрепа за Украйна, като в нея участват всички 27 държави членки.