Стефани и Габриела Стоеви се класираха за заключителния турнир на световния тур по бадминтон за 2026 г. Надпреварата в китайския град Ханджоу ще събере най-добрите състезатели за сезона в пет дисциплини и ще има рекорден общ награден фонд от 3,5 милиона долара.

Във всяка дисциплина участват по осем състезатели или двойки, като класирането се определя от сезонната ранглиста HSBC Race to Finals. В една дисциплина се допускат най-много двама състезатели или две двойки от държава. Действащите световни шампиони получават автоматична покана, ако са сред първите 20 в световната ранглиста.

Осемте двойки при жените ще бъдат разпределени в две групи по четири. Груповата фаза ще се проведе от сряда до петък, полуфиналите са в събота, а мачовете за титлите са насрочени за неделя, 13 декември.