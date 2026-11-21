Напрежението между Джордж Ръсел и Макс Верстапен отново ескалира, след като двамата пилоти се сблъскаха по време на третата свободна тренировка преди Гран При на Лас Вегас във Формула 1. Британецът не скри гнева си към четирикратния световен шампион и отправи остри критики към поведението му на пистата.

Верстапен ще стартира първи в Лас Вегас след наказание на Антонели

Инцидентът се случи в заключителната част на тренировката. Верстапен изпревари Ръсел в опит да си осигури свободно пространство, но впоследствие намали скоростта и промени посоката си на движение при спирането за 14-и завой. Пилотът на Мерцедес опита да го атакува от вътрешната страна, а двата болида се докоснаха.

Стюардите разгледаха ситуацията и решиха да отправят предупреждение към Верстапен. Според тях нидерландецът е направил непредвидима промяна на посоката при спиране, но действието не е било достатъчно сериозно, за да доведе до по-тежко наказание. Решението не успокои Ръсел, който след квалификацията отправи сериозни обвинения към своя съперник.

„Няма нищо в правилата, което да забранява да изпревариш някого, който започва бърза обиколка. Но когато правиш подобно нещо, прецакваш този пилот. Той го прави седмица след седмица с много състезатели и всички го приемат. Аз обаче няма просто да позволя някой да ме прецаква и да се разхожда наоколо, сякаш е по-голям и по-добър от всички останали. Някой трябва да се изправи срещу този човек“, заяви британецът.

Верстапен от своя страна не пожела да влиза в подробности. Попитан за случилото се, пилотът на Ред Бул лаконично отговори: „Нищо не се случи“.

Двамата ще имат възможност да продължат спора си още на старта в Лас Вегас. След наказанието на Кими Антонели, който беше най-бърз в квалификацията, но загуби пет позиции заради смяна на двигател, Верстапен ще стартира от полпозишън, а Ръсел ще застане до него на първа редица.

Това далеч не е първият конфликт между двамата. Напрежението им избухна с пълна сила в края на сезон 2024 след разправия около стюардите на Гран При на Катар. Тогава Ръсел обвини Верстапен в заплахи и агресивно поведение, а нидерландецът заяви, че е загубил уважението си към своя съперник.

През 2025 г. двамата отново се сблъскаха на пистата в Гран При на Испания, когато Верстапен получи наказание от 10 секунди след контакт с болида на Ръсел. Сега старата вражда отново излезе на преден план, а предстоящият старт в Лас Вегас обещава допълнително напрежение между двамата пилоти.