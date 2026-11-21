Пожар е избухнал през изминалата нощ в нощен клуб в кипърската столица Никозия. Полицията разследва причините за инцидента, като една от основните версии е умишлен палеж, съобщават местни медии.

По информация на вестник „Политис“ в заведението, намиращо се на първия етаж на сграда в квартал Палуриотиса, по време на пожара е имало около 50 души.

Заради гъстия дим посетителите и персоналът са били принудени да потърсят спасение на балконите на сградата. Говорителят на противопожарната служба Андреас Кетис съобщи, че хората са напуснали задимените помещения именно по този начин.

По думите му заведението е разполагало със сертификат за пожарна безопасност, но при проверката е установено, че вратата към стълбището и изхода е била заключена.

Кетис напомни, че наличието на необходимите документи не е достатъчно, ако не се спазват реалните изисквания за безопасност. Аварийните изходи трябва да бъдат достъпни и отключени, за да може посетителите да напуснат сградата своевременно при извънредна ситуация.

При опитите за овладяване на огъня 37-годишен мъж е получил изгаряния.

Полицията продължава разследването на причините за пожара. По първоначални данни има съмнения, че става въпрос за умишлено действие.