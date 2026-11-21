Фон дер Лайен осъди опита за убийство на американско-украински гражданин в Дания
Изявлението ѝ идва на фона на дипломатическото напрежение между Копенхаген и Москва
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази солидарността на Европейския съюз с Дания след разкритията за предполагаем опит за убийство на американско-украински гражданин, зад който според датските власти стоят руските разузнавателни служби, предаде Ройтерс.
„Това беше атака на европейска земя. Това е неприемливо. Заставаме с пълна солидарност зад Дания и всички държави членки, станали обект на руски хибридни атаки“, написа Фон дер Лайен в публикация в социалната мрежа „Екс“.
Изявлението ѝ идва на фона на дипломатическото напрежение между Копенхаген и Москва. Руското посолство в датската столица отхвърли обвиненията, като заяви, че те не са подкрепени с доказателства.
Фон дер Лайен съобщи още, че Европейският съюз скоро ще представи нова стратегия за сигурност, насочена към укрепване на готовността и способностите за възпиране на потенциални заплахи.
Дания настоява ЕС да затегне визовите ограничения за руснаци и да предприеме допълнителни мерки срещу Москва.
В документа, изпратен снощи до висши европейски дипломати, Дания предлага въвеждането на нови ограничения за достъпа на руски граждани до Шенгенското пространство. Сред обсъжданите мерки са преустановяване на издаването на туристически визи за руснаци и общоевропейска политика за непризнаване на руски паспорти, които не съдържат биометрични данни.
Копенхаген възнамерява да представи предложенията си на среща на посланиците на страните от ЕС в Брюксел в понеделник.