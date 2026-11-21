Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази солидарността на Европейския съюз с Дания след разкритията за предполагаем опит за убийство на американско-украински гражданин, зад който според датските власти стоят руските разузнавателни служби, предаде Ройтерс.

„Това беше атака на европейска земя. Това е неприемливо. Заставаме с пълна солидарност зад Дания и всички държави членки, станали обект на руски хибридни атаки“, написа Фон дер Лайен в публикация в социалната мрежа „Екс“.

Изявлението ѝ идва на фона на дипломатическото напрежение между Копенхаген и Москва. Руското посолство в датската столица отхвърли обвиненията, като заяви, че те не са подкрепени с доказателства.

Фон дер Лайен съобщи още, че Европейският съюз скоро ще представи нова стратегия за сигурност, насочена към укрепване на готовността и способностите за възпиране на потенциални заплахи.