Министърът на външните работи Велислава Петрова и индийският външен министър Субраманям Джайшанкар обсъдиха приемането на съвместна пътна карта за засилено партньорство между България и Индия за периода 2027–2031 г., съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи.

Срещата се състоя в Делхи в рамките на официалното посещение на Петрова.

Документът очертава насоките за развитие на двустранното сътрудничество и активизиране на политическия диалог, като сред обсъдените области са икономиката, образованието, културата, отбраната, науката и технологиите, се посочва в съобщението.

Министър Петрова изтъкна потенциала, който възобновяването на изучаването на български език в Делхийския университет може да има за засилването на обмена по линия на трудовата миграция, особено на висококвалифицирани служители във високите технологии.

Обсъдено е и сътрудничеството по линия на Българо-индийската мрежа за наука, иновации, технологии и икономика (SITE), както и партньорствата със София Тех Парк и INSAIT.

В разговора е засегнато и стратегическото партньорство между Европейския съюз и Индия, както и възможностите, които ще се открият с влизането в сила на споразумението за свободна търговия.

Министрите са обменили мнения по международни и регионални въпроси, сред които войната в Украйна и сигурността в Черно море и Близкия изток. На срещата е подчертано, че сигурността на търговското корабоплаване в региона има пряко значение и за Индия, включително за индийските моряци. Обсъдени са били и международните усилия за осигуряване на безопасни маршрути за превоз на храни.

Министър Петрова е запознала индийския си колега с предстоящата среща на върха по свързаността, на която София ще бъде домакин през пролетта на 2027 г. в координация с Европейската комисия. Форумът ще насърчи транспортните, енергийните и цифровите връзки между Европейския съюз, Черноморския регион, Южния Кавказ и Централна Азия, се казва в съобщението.

Вчера министърът на външните работи Велислава Петрова се срещна с президента на Индия Драупади Мурму. Сред темите на разговора са били възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество в икономиката, науката, технологиите и образованието.