Два петролни танкера са били поразени от снаряди с неустановен произход при излизането си от Ормузкия проток, съобщи британската Служба за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от Франс прес (АФП).

По информация на службата единият кораб е получил удар в кърмовата част, докато при втория пораженията са в района на машинното отделение. Към момента няма данни за пострадали членове на екипажите.

Инцидентите са станали в открити води край оманския град Хасаб, в близост до стратегическия Ормузки проток.

Преди началото на военните действия в Близкия изток на 28 февруари тази година, започнали с американско-израелската операция срещу Иран, през протока са преминавали около 20% от световните доставки на петрол и природен газ, припомня АФП.

След ескалацията на конфликта Техеран блокира водния път и предприе действия срещу плавателни съдове, които се опитват да преминат по маршрути, неодобрени от иранските власти.

В отговор Вашингтон въведе морска блокада на иранските пристанища. Американските военноморски сили също започнаха да ескортират танкери, преминаващи през Ормузкия проток.