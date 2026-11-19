Пожари и експлозии са избухнали на борда на два петролни супертанкера, след като плавателните съдове са се натъкнали на морски мини в Ормузкия проток. Това обявиха военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция в официално съобщение, разпространено днес от държавните медии в страната, цитирани от Ройтерс и ДПА.

По данни на свързаната с Корпуса информационна агенция Тасним на борда на двата танкера е имало общо над четири милиона барела суров петрол. Към момента няма независимо потвърждение на тази информация.

В изявлението на иранските сили се твърди, че корабите са направили опит да преминат скрито по затворен маршрут през протока, като операцията е била подпомагана от американски изтребители и наблюдавана от въздуха чрез дронове.

Напрежението в региона ескалира, след като в края на февруари САЩ и Израел започнаха военни действия срещу Иран. В отговор Техеран предприе серия от атаки и заплахи, които за дълго време парализираха корабоплаването през стратегическия морски път.

През последните месеци американската армия ескортира търговски кораби в опит да гарантира сигурността и да възстанови нормалните доставки на петрол и втечнен природен газ през Ормузкия проток, припомня ДПА.