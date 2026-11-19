Властите в Сомалия наредиха в четвъртък на посланика на Обединените арабски емирства (ОАЕ) да напусне страната в рамките на 72 часа и изтеглиха своя дипломатически представител от Абу Даби, предава Ройтерс. Могадишу обвини Емирствата в неуточнени нарушения на сомалийския суверенитет, които определи като „открита инвазия“.

„Ще бъдат предприети мерки срещу всеки, който си сътрудничи с ОАЕ в инвазията срещу Сомалия“, заяви министърът на информацията Абдифатах Касим Мохамуд в обръщение, излъчено от държавната информационна агенция. Той призова всички сомалийци да защитят родината си и да се обединят срещу посегателствата върху сигурността, земята и единството на нацията.

Министърът не даде подробности за конкретните действия на ОАЕ, предизвикали острата реакция. В реч във вторник обаче сомалийският президент Хасан Шейх Мохамуд обвини Абу Даби, че оказва икономическа и политическа подкрепа на някои регионални правителства в страната, за да ги противопостави на централната власт.

Външното министерство на ОАЕ не отговори веднага на запитването за коментар. В миналото Абу Даби финансираше и обучаваше сомалийската армия и инвестираше в пристанищни и търговски проекти, като винаги е отричал да се намесва във вътрешните работи на страната.

Дипломатическото напрежение ескалира още през януари, когато Сомалия обяви, че прекратява всички споразумения с ОАЕ – включително договорите за пристанища и сътрудничеството в областта на отбраната и сигурността – с мотива, че Емирствата подкопават националния ѝ суверенитет. Тогава три самоуправляващи се сомалийски региона, които поддържат тесни връзки с Абу Даби, отхвърлиха това решение.

От години ОАЕ използват финансовите си ресурси, за да разширяват влиянието си в района на Африканския рог чрез комбинация от икономическа, военна и дипломатическа мощ. В същото време федералното правителство в Могадишу от десетилетия има ограничен контрол над страната и не успява да разгроми ислямистките бунтовници въпреки дългогодишната международна подкрепа, включително от африкански мироопазващи сили и американски въздушни удари.

В периода 2014 – 2018 г. Емирствата обучиха стотици сомалийски войници и според високопоставени сомалийски източници все още покриват заплатите и осигуряват логистиката на около 3400 служители на военната полиция и специалните части в столицата и околностите ѝ. Успоредно с това Абу Даби изгради преки връзки с местните власти, инвестирайки стотици милиони долари в пристанища и военна инфраструктура по крайбрежието край ключовите световни морски маршрути.