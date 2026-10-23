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Франция и ОАЕ възраждат проекта за нов изтребител „Рафал“

Франция и ОАЕ възраждат проекта за нов изтребител „Рафал“
АП/БТА

. Това се случва, след като плановете на Франция и Германия за съвместно изграждане на следващо поколение боен самолет окончателно пропаднаха наскоро

Франция и Обединените арабски емирства (ОАЕ) подновиха съвместните планове за разработване на модернизирана версия на изтребителя Рафал (Rafale). Разговорите бяха временно замразени по-рано тази година, но сега дават нов шанс на Париж да придвижи напред своята водеща отбранителна програма, пише Ройтерс.

Проектът, за който във френския проектобюджет за 2027 г. са заделени 3 милиарда евро (3,36 милиарда долара), отново е приоритет. Това се случва, след като плановете на Франция и Германия за съвместно изграждане на следващо поколение боен самолет окончателно пропаднаха наскоро. Промяната в курса стана факт по време на визитата на френския президент Еманюел Макрон в Залива, където той договори с лидера на ОАЕ шейх Мохамед бин Заayed ал-Нахаян задълбочаване на стратегическото партньорство. 

ОАЕ е най-големият външен клиент на самолетите Рафал, произвеждани от корпорацията Dassault Aviation. Париж, който поддържа свои военни бази в Емирствата, се доказа като изключително надежден съюзник за Абу Даби по време на настоящия конфликт в Залива, изпращайки системи за противовъздушна отбрана и сваляйки ирански дронове със свои изтребители. 

„Това пътуване ни позволи да укрепим отношенията в отбраната с ОАЕ, където беше подписано важно споразумение за установяване на обща стратегия за петото поколение на Рафал“, заяви Макрон пред репортери. Преговорите сега преминават на ниво индустриални партньори, които трябва да прецизират цената и техническите детайли. Преди замразяването на проекта се съобщаваше, че стойността му е достигнала 5 милиарда евро, като се очакваше Емирствата да финансират близо две трети от сумата. 

Финансовият натиск и големият бюджетен дефицит във Франция правят сделката с ОАЕ жизненоважна за Париж. Модернизацията, известна като стандарт F5, има за цел да интегрира нови системи за свързаност и напреднали оръжия, което ще запази боеспособността на самолета до 2040-те години. 

Като част от споразумението обаче ОАЕ вероятно ще настоява за трансфер на технологии и изнасяне на част от производството на своя територия. Това е традиционна точка на напрежение с френската отбранителна индустрия, която неохотно споделя стратегическо ноу-хау. Въпреки това френските власти потвърдиха твърдия ангажимент на Абу Даби, като Dassault вече си сътрудничи с емиратския отбранителен конгломерат EDGE Group. Главният изпълнителен директор на производителя на двигатели Safran Оливие Андрие определи споразумението като „много добра новина“. 

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