Най-важното от спорта на 23.10.2026 година

Левски сред водещите отбори по победи в Европа този сезон

Само осем отбора са записали повече победи от Левски в европейските клубни турнири през настоящия сезон, показва статистика на платформата Football Meets Data.

След успеха с 2:1 над Виктория Пилзен „сините“ вече имат пет победи в 11 европейски срещи. Отборът на Хулио Веласкес надви Борац Баня Лука и Университатя Крайова в София, спечели и двата си мача срещу Кайрат Алмати и триумфира в Чехия.

Левски има още четири равенства - при гостуванията на Борац, Университатя и НЕК Ниймеген, както и срещу АЕК Атина в София. Единствените две поражения дойдоха в реванша с АЕК в гръцката столица и в първия мач от основната фаза срещу Залцбург.

Стефано Сенси оглави класация на УЕФА, Годой също сред най-добрите

Полузащитникът на ЦСКА Стефано Сенси е лидер по асистенции в основната фаза на Лигата на конференциите. Италианецът има две голови подавания след първите два двубоя на „червените“ в турнира.

Сенси асистира на Жоел Цварц за попадението срещу Монако, а при равенството 2:2 с Нордселанд подаде за първия гол на Леандро Годой.

Мохамед Салах от Трабзонспор, Осман от Брайтън, Юричич от Борац Баня Лука и Цикалдау от Университатя Крайова също имат по две асистенции, но официалната статистика на УЕФА поставя Сенси начело.

Годой също е сред най-опасните футболисти в надпреварата. Нападателят, който отбеляза и двата гола за ЦСКА срещу Нордселанд, е създал девет положения в мачовете с датчаните и Монако.

Еду Гаспар пое съветническа роля и в английския Нортхемптън

Еду Гаспар беше назначен за съветник на ръководството на английския Нортхемптън. Новината беше официално потвърдена от клуба, който се състезава в Лига 2.

Назначението идва около месец след придобиването на Нортхемптън от бразилски консорциум, в който участва бившият нападател на Милан и Челси Алешандре Пато. Английският тим преминава през труден период и заема 23-ото място в класирането.

Преди да се присъедини към ръководната структура на Левски, Еду работеше в Нотингам Форест. Новата му роля не е изненада, тъй като Gemcorp Capital на собственика на „сините“ Атанас Бостанджиев е инвеститор в Sports Alpha Capital - групата, която придоби мажоритарния пакет акции на Нортхемптън.

Тодор Ангелов се срещна с президента на световната борба преди шампионата в Астана

Новоизбраният президент на Българската федерация по борба Тодор Ангелов се срещна с ръководителя на Световната централа (UWW) Ненад Лалович в навечерието на световното първенство в Астана.

Двамата първоначално проведоха личен разговор, след което срещата продължи в разширен формат. Към нея се присъединиха спортният министър на Казахстан Ербол Куантаевич и генералният секретар на БФ Борба Белчо Горанов, който е и председател на юридическата комисия на UWW.

Световното първенство в трите стила ще се проведе от 24 октомври до 1 ноември в „Барис Арена“. Надпреварата започва със схватките в класическия стил, в който България ще има шестима представители.

Станка Златева обвини новата власт в борбата в реваншизъм

Станка Златева и вписаният в Търговския регистър Управителен съвет на Българската федерация по борба излязоха с остра позиция за промените в националния отбор по класическа борба за Световното първенство в Астана.

Поводът е изключването от състава на Айк Мнацаканян и старши треньора Андрей Димитров. В категория до 72 кг България ще бъде представена от Димитър Георгиев.

„Въпреки публичните уверения, включително от страна на Гриша Ганчев, че реваншизъм няма да има, действията им говорят точно обратното. Цената се плаща от доказан шампион и треньор, както и от клуб, който години наред е работил за успехите на България“, се казва в позицията.

От екипа на Златева насочиха критиките си към Белчо Горанов, когото определят като освободен от длъжността генерален секретар. Те настояват да бъде изяснено на какво основание той е представил пред Световната федерация по борба състава за шампионата.

Григор Димитров ще тренира с Карлос Алкарас във Виена

Карлос Алкарас пристига в събота във Виена, където ще участва за втори път в турнира от сериите АТП 500, съобщава испанският вестник „Марка“.

Веднага след пристигането си испанецът ще се отправи от летището към залата. Там той има планирана тренировка с Григор Димитров между 17:00 и 19:00 часа местно време.

Българинът в момента заема 123-тото място в световната ранглиста. Ден по-късно Алкарас ще продължи подготовката си със занимание с руснака Андрей Рубльов.