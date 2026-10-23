Тодор Ангелов се срещна с президента на световната борба преди шампионата в Астана

Новоизбраният президент на Българската федерация по борба Тодор Ангелов се срещна с ръководителя на Световната централа (UWW) Ненад Лалович в навечерието на световното първенство в Астана.

Двамата първоначално проведоха личен разговор, след което срещата продължи в разширен формат. Към нея се присъединиха спортният министър на Казахстан Ербол Куантаевич и генералният секретар на БФ Борба Белчо Горанов, който е и председател на юридическата комисия на UWW.

Световното първенство в трите стила ще се проведе от 24 октомври до 1 ноември в „Барис Арена“. Надпреварата започва със схватките в класическия стил, в който България ще има шестима представители.

Отборът е воден от олимпийския шампион Семен Новиков в категория до 86 кг и европейския първенец Кирил Милов при 97-килограмовите. След тригодишно отсъствие заради контузии на големия тепих се завръща бившият европейски шампион Едмонд Назарян, който ще се състезава в категория до 60 кг.

Българския състав допълват Стефан Григоров до 55 кг, Абу-Муслим Амаев до 67 кг и Светослав Николов до 82 кг. Във временния треньорски щаб за първенството са Бисер Георгиев, Андрей Димитров, Димо Димчев и Юлиан Георгиев.