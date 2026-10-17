Сълзи и остри реплики на Общото събрание на БФ Борба

Извънредното Общо събрание на Българската федерация по борба започна с високо напрежение, остри реплики и емоционална реч на настоящия председател Станка Златева.

Форумът се провежда в „Аула Максима“ на Националната спортна академия, като право на глас имат 139 клуба. Събранието продължава, а делегатите решиха гласуването по точките от дневния ред да бъде явно.

Златева определи бившия член на Управителния съвет Белчо Горанов като „троянски кон“ и основна причина за свикването на извънредния форум. Тя завърши встъпителната си реч през сълзи.

„Изпълнила съм всички ангажименти, които съм поела. Раздадох се малко повече заради всички бойкоти, които има навсякъде. Мисля, че се справихме. Постарахме се клубовете да имат по-голямо финансиране“, заяви Златева.

„Тук изборът е дали искаме българска борба или друга борба. Искаме ли нашата борба и нашите клубове? Аз изядох много бой, но не предадох никого и не се отказах от това, за което съм тръгнала. Надявам се да постъпите мъжки, защото в този мъжки спорт видях лицемерие и предателства. И утре всички трябва да можете да ме гледате в очите“, добави тя.

Гриша Ганчев предложи Белчо Горанов да ръководи заседанието и настоя делегатите да се придържат към определения от съда дневен ред.

„Предлагам да изберем водещ на събранието и да следваме дневния ред, който съдът е определил. Общи приказки, лакърдии, връщане в миналото и търсене на реваншизъм не са приемливи“, заяви Ганчев.

Златева направи контрапредложение събранието да бъде водено от бившия служебен министър на земеделието и храните Кирил Вътев.

„Разбрахме, че Белчо Горанов е троянски кон и ще ни разкаже играта. Предлагам за председател Кирил Вътев - бил е министър, говори интелигентно и знае как се води събрание“, каза тя.

В крайна сметка Белчо Горанов беше избран за председател на Общото събрание с 88 гласа „за“. Първите му думи от трибуната бяха насочени към Златева.

„Госпожо Златева, в най-новата история на българската борба за първи път се стига до извънредно Общо събрание. Не заради мен, а заради Вас и Вашето „успешно управление“, заяви Горанов.

Предстоят гласуванията по ключовите точки от дневния ред, включително за управлението на федерацията. Към момента няма окончателно решение кой ще ръководи българската борба.