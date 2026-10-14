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Станка Златева: Българската борба не се нуждае от самопровъзгласил се благодетел

Станка Златева: Българската борба не се нуждае от самопровъзгласил се благодетел
БТА

Председателят на федерацията отговори на опозицията преди вота на 17 октомври.

Председателят на Българската федерация по борба Станка Златева излезе с ново остро изявление преди Общото събрание на 17 октомври. То беше публикувано на официалния сайт на централата и представлява отговор на пресконференцията на нейната опозиция.

Съперник на Златева за ръководния пост ще бъде Тодор Ангелов, който е подкрепен от Гриша Ганчев. Настоящият председател представи предстоящия избор като сблъсък между връщане към стария модел на управление и продължаване на започнатите от нейния екип промени.

„Българската борба не се нуждае от поредния самопровъзгласил се благодетел. Тя се нуждае от честни правила, прозрачност и работа за България“, заяви Златева.

Тя отхвърли обвиненията в расизъм и дискриминация, отправени във връзка с отношението към натурализираните състезатели и чуждестранните специалисти. Според нея защитата на българската школа не означава противопоставяне на чужденците.

„Не е расизъм да защитаваш българските състезатели. Не е дискриминация да настояваш българските треньори да имат достойно място в собствената си федерация. Не е ксенофобия да искаш да изграждаш българска школа“, пише председателят на БФ Борба.

Златева твърди, че във федерацията има документи за заеми, предоставени от дружества, които тя свързва с Гриша Ганчев. По думите ѝ материалите са предадени на прокуратурата, а компетентните органи трябва да дадат правна оценка на финансовите отношения.

„Обществото има право да знае кой е вземал решенията, при какви условия и в чий интерес. Няма да позволя финансови документи да бъдат замитани под килима с приказки за спасители и благодетели“, заяви Златева.

Тези твърдения представляват позицията на настоящото ръководство на федерацията. В публикуваното изявление не е включен отговор от Гриша Ганчев или от свързаните от Златева лица, а по изложените обстоятелства не се посочва окончателно произнасяне на компетентен орган.

Председателят на федерацията обвини своите опоненти, че поставят интересите на отделен клуб над равнопоставеността между всички членове на централата.

„БФ Борба не е частна собственост. Тя не е придатък на ЦСКА, не е фирмен проект и не може да бъде управлявана според интересите на един човек“, подчерта Златева.

Тя посочи като резултат от работата на настоящото ръководство организирането на лагери за състезателите до 15 и до 17 години, финансирани изцяло от федерацията. Златева изтъкна и спечелените от младите български борци титли и медали през последната година и половина.

„Това е конкретна подкрепа за младите състезатели, а не предизборно обещание. Тези резултати са плод на труд, подготовка и вяра, че българската школа има бъдеще“, заяви тя.

В изявлението Златева се обърна с уважение към Валентин Йорданов и призна огромния му принос към българската и световната борба. Тя обаче изрази надежда, че олимпийският шампион ще прецени внимателно дали подкрепата за една кандидатура действително води до обединение.

„Истинското обединение не може да се изчерпва с подкрепа за една кандидатура. То трябва да означава еднакви правила за всички клубове, реални инвестиции в българските деца и ясна отговорност за решенията, вземани през годините“, посочи Златева.

Според нея клубовете трябва да решат дали федерацията ще се върне към система, при която влиянието и ресурсите са концентрирани около ограничен кръг хора, или ще продължи по пътя на промяната.

„Няма да се откажа от мандата и програмата, с които бях избрана. Ще продължа да защитавам правото на нашите деца да получават шанс, на треньорите ни да бъдат уважавани и на всички клубове да имат равнопоставено място в българската борба“, завърши Станка Златева.

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