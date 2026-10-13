Гриша Ганчев нападна Станка Златева: Борбата копае дъното

Гриша Ганчев отправи остри критики към настоящото ръководство на Българската федерация по борба и в частност към президента Станка Златева. 63-годишният бизнесмен призова клубовете да подкрепят кандидатурата на Тодор Ангелов за президент на предстоящото извънредно Общо събрание на 17 октомври.

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„Искам с няколко думи да кажа, че нашият спорт няма дъно, което повече да копае", заяви Ганчев. „Сутрешните изявления на сайта, който се ползва не знам за какво, това само някой благоевградски юрист висока класа го е написал. Ще давали Белчо Горанов на прокурор, ще давали ЦСКА на прокурор. В събота има избор. Нека клубовете да преценят дали искат да живеят в блатото. Ако искат да се спре този гнусен расизъм и дискриминация, защото ние не живеем в 16-и век", продължи бизнесменът.

Ганчев е финансов благодетел на клуб по борба ЦСКА, който няма да може да изпрати националните си в класически стил на второ поредно световно първенство. Причината е, че те не се подготвят централизирано с националния отбор, а го правят с личните си треньори. Сред тези борци обаче са олимпийският шампион Семен Новиков, европейският първенец Кирил Милов, Едмонд Назарян и много други медалисти.

„Вчера бях в Тетевен, където се готвят големите ни шампиони. Половин час им говорих, но главите им са сведени. Животът на един човек е горе-долу дълъг, колкото Господ е казал, но кариерата на един спортист е много кратка. Не използваш ли уменията му, тя си минава. Новиков и Милов не са първа младост и сега им е силата. Еди е по-малък, той е на 24, но заради болни мозъци да не участват тези деца и тази да ме изкарва мен, че аз не го пускам... Колко пъти се срещнах със сегашния вицепрезидент на класическия стил Борислав Величков? Идете и говорете с децата. Говорят по радио и телевизии, че са ги поканили с треньорите си", каза още Ганчев.

„Може ли медалистите от европейското първенство да не получават заплати от федерацията? Като нищо ще се откажат от борбата. Всяка фирма ще им намери работа. За тази дискриминация говоря. В крайна сметка в света има два вида хора, независимо дали са грозни или красиви – добри и лоши. Това е положението", допълни Ганчев.