Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Гриша Ганчев нападна Станка Златева: Борбата копае дъното

Гриша Ганчев нападна Станка Златева: Борбата копае дъното
БТА

Бизнесменът призова клубовете да подкрепят Тодор Ангелов на предстоящото извънредно Общо събрание

Гриша Ганчев отправи остри критики към настоящото ръководство на Българската федерация по борба и в частност към президента Станка Златева. 63-годишният бизнесмен призова клубовете да подкрепят кандидатурата на Тодор Ангелов за президент на предстоящото извънредно Общо събрание на 17 октомври.

Армен Назарян призова Станка Златева да подаде оставка

„Искам с няколко думи да кажа, че нашият спорт няма дъно, което повече да копае", заяви Ганчев. „Сутрешните изявления на сайта, който се ползва не знам за какво, това само някой благоевградски юрист висока класа го е написал. Ще давали Белчо Горанов на прокурор, ще давали ЦСКА на прокурор. В събота има избор. Нека клубовете да преценят дали искат да живеят в блатото. Ако искат да се спре този гнусен расизъм и дискриминация, защото ние не живеем в 16-и век", продължи бизнесменът.

Ганчев е финансов благодетел на клуб по борба ЦСКА, който няма да може да изпрати националните си в класически стил на второ поредно световно първенство. Причината е, че те не се подготвят централизирано с националния отбор, а го правят с личните си треньори. Сред тези борци обаче са олимпийският шампион Семен Новиков, европейският първенец Кирил Милов, Едмонд Назарян и много други медалисти.

„Вчера бях в Тетевен, където се готвят големите ни шампиони. Половин час им говорих, но главите им са сведени. Животът на един човек е горе-долу дълъг, колкото Господ е казал, но кариерата на един спортист е много кратка. Не използваш ли уменията му, тя си минава. Новиков и Милов не са първа младост и сега им е силата. Еди е по-малък, той е на 24, но заради болни мозъци да не участват тези деца и тази да ме изкарва мен, че аз не го пускам... Колко пъти се срещнах със сегашния вицепрезидент на класическия стил Борислав Величков? Идете и говорете с децата. Говорят по радио и телевизии, че са ги поканили с треньорите си", каза още Ганчев.

„Може ли медалистите от европейското първенство да не получават заплати от федерацията? Като нищо ще се откажат от борбата. Всяка фирма ще им намери работа. За тази дискриминация говоря. В крайна сметка в света има два вида хора, независимо дали са грозни или красиви – добри и лоши. Това е положението", допълни Ганчев.

 

Още по темата

Станка Златева преди вота: Няма да се откажа въпреки бруталния натиск

Станка Златева преди вота: Няма да се откажа въпреки бруталния натиск

Кой лъже и кой казва истината? Станка Златева контрира борците на ЦСКА

Кой лъже и кой казва истината? Станка Златева контрира борците на ЦСКА

Олимпийският шампион Семен Новиков спира с борбата

Олимпийският шампион Семен Новиков спира с борбата

Легенда в борбата напусна федерацията

Легенда в борбата напусна федерацията

Станка Златева: Наследихме близо половин милион лева финансови щети в БФ Борба

Станка Златева: Наследихме близо половин милион лева финансови щети в БФ Борба

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Netflix ще излъчва всички 104 мача от Мондиал 2030 в Испания

Netflix ще излъчва всички 104 мача от Мондиал 2030 в Испания

Стивън Джерард: Титлите на Манчестър Сити трябва да бъдат отнети

Стивън Джерард: Титлите на Манчестър Сити трябва да бъдат отнети

Два тайбрека пратиха Зверев на четвъртфиналите в Шанхай

Два тайбрека пратиха Зверев на четвъртфиналите в Шанхай

Гасперини се пошегува с Моуриньо: Фантастичен е в харченето на чужди пари

Гасперини се пошегува с Моуриньо: Фантастичен е в харченето на чужди пари

Съдия с три мача в Европа ще свири ЦСКА - Монако

Съдия с три мача в Европа ще свири ЦСКА - Монако

Водещи

Netflix ще излъчва всички 104 мача от Мондиал 2030 в Испания

Netflix ще излъчва всички 104 мача от Мондиал 2030 в Испания

  • Преди 4 минути
Германският министър на отбраната: Тръмп е притиснат до стената

Германският министър на отбраната: Тръмп е притиснат до стената

  • Преди 8 минути
ВСС: Няма дисциплинарни производства срещу кандидатите заради "Нотариуса", "Осемте джуджета" и Красьо Черния

ВСС: Няма дисциплинарни производства срещу кандидатите заради "Нотариуса", "Осемте джуджета" и Красьо Черния

  • Преди 8 минути
НАСА открива следи от живот на Марс

НАСА открива следи от живот на Марс

  • Преди 11 минути
Стивън Джерард: Титлите на Манчестър Сити трябва да бъдат отнети

Стивън Джерард: Титлите на Манчестър Сити трябва да бъдат отнети

  • Преди 13 минути
Британското контраразузнаване: Русия остава агресор номер едно

Британското контраразузнаване: Русия остава агресор номер едно

  • Преди 24 минути
ГДБОП иззе над 250 кг наркотици от хладилни камиони за месо

ГДБОП иззе над 250 кг наркотици от хладилни камиони за месо

Украйна не е била предупредена за руската атака с балистични ракети

Украйна не е била предупредена за руската атака с балистични ракети

  • Преди 27 минути
Два тайбрека пратиха Зверев на четвъртфиналите в Шанхай

Два тайбрека пратиха Зверев на четвъртфиналите в Шанхай

  • Преди 31 минути
Радев и Боложан обсъдиха атаките в Черно море и общи мерки за сигурност

Радев и Боложан обсъдиха атаките в Черно море и общи мерки за сигурност

  • Преди 36 минути
Франция задържа руски танкер от „сенчестия флот“ в Индийския океан

Франция задържа руски танкер от „сенчестия флот“ в Индийския океан

  • Преди 37 минути
Три държави настояват двустранните спорове да не спират разширяването на ЕС

Три държави настояват двустранните спорове да не спират разширяването на ЕС

  • Преди 40 минути
Служител на "Автомагистрали" загина на АМ "Тракия", докато обезопасява друго ПТП

Служител на "Автомагистрали" загина на АМ "Тракия", докато обезопасява друго ПТП

Хуманоиден робот е използван за сексуално посегателство над 16-годишно момиче в Кьолн

Хуманоиден робот е използван за сексуално посегателство над 16-годишно момиче в Кьолн

  • Преди 47 минути
Гасперини се пошегува с Моуриньо: Фантастичен е в харченето на чужди пари

Гасперини се пошегува с Моуриньо: Фантастичен е в харченето на чужди пари

  • Преди 48 минути