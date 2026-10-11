Станка Златева преди вота: Няма да се откажа въпреки бруталния натиск

Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева заяви, че няма намерение да се отказва от мандата си въпреки оказвания върху нея и екипа ѝ натиск.

В изявление, публикувано на официалния сайт на федерацията, тя призова клубовете да отхвърлят всичките пет точки, предложени за гласуване на извънредното Общо събрание на 17 октомври.

„Въпреки бруталния натиск върху мен и хората, които работят с мен, няма да се откажа от мандата и програмата, с която бях избрана за председател на Българската федерация по борба през миналата година“, заяви Златева.

Петкратната световна и шесткратна европейска шампионка подчерта, че ще продължи да защитава идеите си за прозрачност, ясни правила и подкрепа на българските таланти.

„Както съм се борила на тепиха за България, така и днес ще продължа да се боря за бъдещето на българската борба и възраждането на нашата школа. Няма да отстъпя от принципите си.“

Златева отправи и сериозни обвинения към част от хората, които публично призовават за обединение в спорта. По думите ѝ свързани с тях дружества са предприели съдебни действия с искане федерацията да бъде обявена в несъстоятелност.

Тя посочи, че на 4 септември 2026 година срещу БФ Борба е образувано търговско дело. Златева уточни, че към момента няма влязъл в сила съдебен акт, с който да е установено вземане на трети лица към федерацията.

Според нея претендираните задължения са възникнали при управлението на бившия председател Христо Маринов и по времето, когато Гриша Ганчев е бил част от Управителния съвет.

Тези твърдения представляват позицията на Станка Златева, а посочените от нея лица не са представили отговор в рамките на публикуваното изявление.

„Не приемам за нормално зад красиви думи за подкрепа на спорта да се прикриват фирмени и корпоративни интереси. Българската борба не може да бъде заложник на частни интереси, нито да се използва за чужди политически и икономически цели“, заяви тя.

Златева посочи като основни приоритети силните български клубове, централизираната подготовка на националните отбори, подкрепата за децата и младите състезатели и възстановяването на авторитета на българската школа.

„Не се боря за пост, а за бъдещето на българската борба. Не защитавам лични интереси, а правото на нашите деца да имат своя школа, своите треньори и своите шампиони“, добави тя.

В заключение президентът на федерацията призова делегатите на извънредното Общо събрание да гласуват против всичките пет предложени точки.

„Убедена съм, че това е необходима стъпка, за да спрем противопоставянето и да насочим усилията си към възраждането на българската школа, развитието на клубовете и бъдещето на младите ни таланти“, завърши Златева.