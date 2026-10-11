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Станка Златева преди вота: Няма да се откажа въпреки бруталния натиск

Станка Златева преди вота: Няма да се откажа въпреки бруталния натиск
БТА

Президентът на Българската федерация по борба обяви, че ще защити мандата си, и отправи тежки обвинения към опонентите си преди извънредното събрание на 17 октомври

Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева заяви, че няма намерение да се отказва от мандата си въпреки оказвания върху нея и екипа ѝ натиск.

В изявление, публикувано на официалния сайт на федерацията, тя призова клубовете да отхвърлят всичките пет точки, предложени за гласуване на извънредното Общо събрание на 17 октомври.

„Въпреки бруталния натиск върху мен и хората, които работят с мен, няма да се откажа от мандата и програмата, с която бях избрана за председател на Българската федерация по борба през миналата година“, заяви Златева.

Петкратната световна и шесткратна европейска шампионка подчерта, че ще продължи да защитава идеите си за прозрачност, ясни правила и подкрепа на българските таланти.

„Както съм се борила на тепиха за България, така и днес ще продължа да се боря за бъдещето на българската борба и възраждането на нашата школа. Няма да отстъпя от принципите си.“

Златева отправи и сериозни обвинения към част от хората, които публично призовават за обединение в спорта. По думите ѝ свързани с тях дружества са предприели съдебни действия с искане федерацията да бъде обявена в несъстоятелност.

Тя посочи, че на 4 септември 2026 година срещу БФ Борба е образувано търговско дело. Златева уточни, че към момента няма влязъл в сила съдебен акт, с който да е установено вземане на трети лица към федерацията.

Според нея претендираните задължения са възникнали при управлението на бившия председател Христо Маринов и по времето, когато Гриша Ганчев е бил част от Управителния съвет.

Тези твърдения представляват позицията на Станка Златева, а посочените от нея лица не са представили отговор в рамките на публикуваното изявление.

„Не приемам за нормално зад красиви думи за подкрепа на спорта да се прикриват фирмени и корпоративни интереси. Българската борба не може да бъде заложник на частни интереси, нито да се използва за чужди политически и икономически цели“, заяви тя.

Златева посочи като основни приоритети силните български клубове, централизираната подготовка на националните отбори, подкрепата за децата и младите състезатели и възстановяването на авторитета на българската школа.

„Не се боря за пост, а за бъдещето на българската борба. Не защитавам лични интереси, а правото на нашите деца да имат своя школа, своите треньори и своите шампиони“, добави тя.

В заключение президентът на федерацията призова делегатите на извънредното Общо събрание да гласуват против всичките пет предложени точки.

„Убедена съм, че това е необходима стъпка, за да спрем противопоставянето и да насочим усилията си към възраждането на българската школа, развитието на клубовете и бъдещето на младите ни таланти“, завърши Златева.

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