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Кой лъже и кой казва истината? Станка Златева контрира борците на ЦСКА

Кой лъже и кой казва истината? Станка Златева контрира борците на ЦСКА
БТА

Умишлено не идваха, за да създадат интрига, твърди президентът на федерацията

Президентът на федерацията по борба Станка Златева бе категорична, че до борците и треньорите на ЦСКА са били отправени достатъчно покани да се присъединят към националния отбор. Олимпийският шампион Семен Новиков, европейският Кирил Милов и синът на Армен Назарян - Едмонд, не попаднаха в състава за световното първенство в Казахстан.

Олимпийският шампион Семен Новиков спира с борбата

Златева даде интервю пред БНТ, в което заяви, че на споменатите вечер борци са били отправени 9 покани и те са били отклонени умишлено. Било предложено да дойдат и със собствени треньори. Тъкмо обратното твърдят Новиков, Милов и Назарян пред медиите - че не са отишли, защото не са били допуснати личните им треньори.

„На ЦСКА им е предложено. Имат достатъчно покани и който треньор иска, да дойде. И Армен Назарян беше поканен, и други треньори, които те си преценят да дойдат с класиците на подготовка. Така че там е умишлено да не се пускат, за да има интрига", заяви Златева.

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