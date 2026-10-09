Кой лъже и кой казва истината? Станка Златева контрира борците на ЦСКА

Президентът на федерацията по борба Станка Златева бе категорична, че до борците и треньорите на ЦСКА са били отправени достатъчно покани да се присъединят към националния отбор. Олимпийският шампион Семен Новиков, европейският Кирил Милов и синът на Армен Назарян - Едмонд, не попаднаха в състава за световното първенство в Казахстан.

Олимпийският шампион Семен Новиков спира с борбата

Златева даде интервю пред БНТ, в което заяви, че на споменатите вечер борци са били отправени 9 покани и те са били отклонени умишлено. Било предложено да дойдат и със собствени треньори. Тъкмо обратното твърдят Новиков, Милов и Назарян пред медиите - че не са отишли, защото не са били допуснати личните им треньори.

„На ЦСКА им е предложено. Имат достатъчно покани и който треньор иска, да дойде. И Армен Назарян беше поканен, и други треньори, които те си преценят да дойдат с класиците на подготовка. Така че там е умишлено да не се пускат, за да има интрига", заяви Златева.