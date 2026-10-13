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Армен Назарян призова Станка Златева да подаде оставка

Армен Назарян призова Станка Златева да подаде оставка
БТА

Легендата на българската борба отправи остри критики към президента на федерацията за отношението към натурализираните състезатели

Двукратният олимпийски шампион Армен Назарян призова президента на Българската федерация по борба Станка Златева да се оттегли от поста си.

„Станке, подай си оставката! Това не може да продължава повече. Покажи морал“, заяви Назарян.

Той разкритикува и отношението към чуждестранните и натурализираните състезатели в българската борба.

„Този нацизъм спрямо чужденците... Те са много силни и са натурализирани. Не може да ходят като туристи. Така не се прави борба“, добави Назарян.

Изказването му идва на фона на продължаващото напрежение в българската борба преди извънредното Общо събрание на федерацията.

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