Армен Назарян призова Станка Златева да подаде оставка

Двукратният олимпийски шампион Армен Назарян призова президента на Българската федерация по борба Станка Златева да се оттегли от поста си.

„Станке, подай си оставката! Това не може да продължава повече. Покажи морал“, заяви Назарян.

Той разкритикува и отношението към чуждестранните и натурализираните състезатели в българската борба.

„Този нацизъм спрямо чужденците... Те са много силни и са натурализирани. Не може да ходят като туристи. Така не се прави борба“, добави Назарян.

Изказването му идва на фона на продължаващото напрежение в българската борба преди извънредното Общо събрание на федерацията.