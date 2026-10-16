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Станка Златева скочи на опозицията в борбата преди Общото събрание

Станка Златева скочи на опозицията в борбата преди Общото събрание
БТА

Обединение не означава да върнем стария модел под ново име, избухна настоящият председател

Председателят на Българска федерация по борба Станка Златева нападна опозицията преди утрешното Общо събрание. Най-важната точка в него е изборът на нов президент. Клубовете ще имат възможност да гласуват за двама кандидати - Златева и бизнесмена Тодор Ангелов. Последният е подкрепян Гриша Ганчев, легендите Валентин Йорданов, Армен Назарян и др. 

Гриша Ганчев нападна Станка Златева: Борбата копае дъното

Преди няколко дни Тодор Ангелов обеща на пресконференция, че ако бъде избран, ще върне за световното първенство Семен Новиков, Кирил Милов и останалите борци, които са водили индивидуална подготовка извън националния отбор.

„Какви са поредните обещания за бъдещето на българската борба? „Коалицията на натурализациите" щяла да работи по програмата на доскорошния виден „меценат", щяла да обръща повече внимание на децата, щяла да „обединява". Много добре знаем каква е тази „програма" и какво се крие зад красивите приказки за обединение", пише Златева в позиция, публикувана на сайта на БФ Борба.

„Знаем за демонстративното показване на среден пръст към българския флаг от треньори на националния отбор като Сослан Фарниев, за забраната да се говори на български език по време на подготвителните лагери и за гоненето на българските треньори от тренировъчните зали. Това ли е „програмата", която иска да реставрира „коалицията на натурализациите"?

Ние предлагаме да продължи действието на решението на Управителния съвет от 2 април 2025 г., с което възстановихме българското начало в националния отбор. Позицията ни е ясна: участието на националните състезатели в международни първенства трябва да бъде обвързано с участието им в лагерите на националния отбор. Правилата трябва да важат за всички, а националният отбор да работи в интерес на България, а не на отделни хора и клубни зависимости.

Ние превърнахме тренировъчните лагери и грижата за тези деца в обичайна практика. Защото бъдещето на българската борба започва в клубовете из цялата страна, в залите и в работата на българските треньори, а не с обещания, дадени в момент, когато някой отново иска да овладее федерацията.

Днес ни предлагат да се върнем към мрачните времена на братя Фарниеви - отново на издръжка на федерацията и на българската държава. Същата тази държава, на която те демонстративно показват среден пръст.

Аз няма да позволя българската борба отново да бъде превърната в частна територия на хора, които поставят личните си интереси над националния интерес.

Нашата програма е ясна: силни български клубове, грижа за децата, подкрепа за родните специалисти и правила, които важат за всички.

Защото обединение не означава да върнем стария модел под ново име. Означава да поставим България и българската борба над всичко останало", се казва още в публикацията.

 

 

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