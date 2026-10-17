Тодор Ангелов е новият президент на БФ Борба след бурно Общо събрание

Тодор Ангелов беше избран за президент на Българската федерация по борба по време на Общото събрание на организацията, проведено в Националната спортна академия „Васил Левски“.

Събранието започна с около 45 минути закъснение и с емоционална реч на досегашния президент Станка Златева. Тя обяви, че е изпълнила поетите ангажименти, и разкритикува част от хората в борцовата общност.

„Изпълнила съм всички ангажименти, които съм поела. В този мъжки спорт видях лицемерие и предателства“, заяви Златева.

След нея думата взе бившият член на Управителния съвет Георги Мърков, който заедно с редица свои колеги напусна ръководния орган през октомври. Той обяви, че многократно е предупреждавал Златева за хората около нея, и призова българската борба да не става за смях.

За председател на Общото събрание беше избран Белчо Горанов. Той обяви, че в залата присъстват представители на 126 от общо 139 активни клуба. Делегатите приеха гласуването да бъде явно.

След продължителна почивка беше повдигнат въпрос за регистрацията на клубовете и евентуални грешки в списъците. Златева и част от нейните поддръжници напуснаха залата в знак на протест, но Горанов обяви, че присъстват 112 от първоначално регистрираните 126 клуба и заседанието продължи.

Делегатите първо освободиха досегашните членове на Управителния съвет. След това Тодор Ангелов излезе на трибуната и обяви, че разединението в българската борба трябва да приключи.

Ангелов предложи в новия Управителен съвет да влязат Рахмат Сукра, Белчо Горанов, Валентин Гецов, Евгени Стамов, Георги Калчев, Иво Ангелов, Гриша Ганчев, Армен Назарян, Мирослав Гочев, Николай Дачев, Цоло Божилски и Станислав Трендафилов. Съставът беше одобрен с голямо мнозинство.

Станка Златева беше освободена от длъжност и отговорност с пълно единодушие на останалите в залата делегати, а Тодор Ангелов получи подкрепата на 94 клуба.

„За мен това е голяма отговорност. С всички възможни средства, близки и хора, които искат да помагат на борбата, ще успеем. Това изисква време. Трябва да инвестираме в младежите, да има повече лагери и състезания. За да има повече българи, трябва да се обърне внимание на децата“, заяви новият президент.

„Благодаря ви, благодаря на господин Йорданов, господин Ганчев и на цялата общност. Готов съм на диалог с всеки, приемам и критики, и похвали“, добави Тодор Ангелов.