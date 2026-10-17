Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Станка Златева: Белчо Горанов беше Троянският кон в борбата

Станка Златева: Белчо Горанов беше Троянският кон в борбата
БТА

Давам пълномощно на новия президент да извършва всички функции, обяви тя

Станка Златева направи кратък коментар, след като загуби изборите за президент на федерацията по борба. Самото събрание премина с големи скандали. В един момент поддръжниците на Златева излязоха от залата преди гласуването, след като обявиха, че има грешки при регистрацията на клубове.

Тодор Ангелов е новият президент на БФ Борба след бурно Общо събрание

Спорен момент беше и изборът на председател на събранието. За такъв бе назначен Белчо Горанов, който в началото на октомври беше освободен като генерален секретар на федерацията по борба и бе даден на прокурор заради действията си около делото за избора на председател на БОК.

„Всичко е прекрасно. Видяхме лицемерието, видяхме... Това беше брутално убийство тука... Събранията бяха две в едно - започна регистрацията, не бяха приети точки, затвори регистрацията, регистрираха ни надолу. И аз казах - Белчо Горанов беше Троянският кон - потопи и нас, потопи и тях за пореден път", каза Златева пред медиите.

„Аз се прибирам, давам пълномощно на новия президент да извършват всички функции, каквито искат, да лети, да пътува. Дали ще се заминавам с борба? Първо трябва малко да си почина", завърши вече бившият шеф на родната борба.

Още по темата

Кой е Тодор Ангелов - новият президент на българската борба

Кой е Тодор Ангелов - новият президент на българската борба

Сълзи и остри реплики на Общото събрание на БФ Борба

Сълзи и остри реплики на Общото събрание на БФ Борба

Станка Златева скочи на опозицията в борбата преди Общото събрание

Станка Златева скочи на опозицията в борбата преди Общото събрание

Гриша Ганчев нападна Станка Златева: Борбата копае дъното

Гриша Ганчев нападна Станка Златева: Борбата копае дъното

Олимпийският шампион Семен Новиков спира с борбата

Олимпийският шампион Семен Новиков спира с борбата

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Левски е на финал за Суперкупата на България по волейбол

Левски е на финал за Суперкупата на България по волейбол

Гриша Ганчев: Госпожица Станка Златева може да се прибере щастлива в Сливен

Гриша Ганчев: Госпожица Станка Златева може да се прибере щастлива в Сливен

Финалът на тенис турнира в Шанхай ще е изцяло испански

Финалът на тенис турнира в Шанхай ще е изцяло испански

Атлетико Мадрид измъкна победата в Барселона

Атлетико Мадрид измъкна победата в Барселона

Черно море и Славия продължават напред за Купата на България

Черно море и Славия продължават напред за Купата на България

Водещи

Левски е на финал за Суперкупата на България по волейбол

Левски е на финал за Суперкупата на България по волейбол

  • Преди 5 минути
Вселенският патриарх Вартоломей: Загрижени сме за единството на православния свят

Вселенският патриарх Вартоломей: Загрижени сме за единството на православния свят

  • Преди 10 минути
Гюров: Държавният глава трябва да бъде коректив на управлението

Гюров: Държавният глава трябва да бъде коректив на управлението

  • Преди 18 минути
Андрей Новаков настоя за военни конвои в Черно море: Никой не може да се справи сам

Андрей Новаков настоя за военни конвои в Черно море: Никой не може да се справи сам

  • Преди 22 минути
Гриша Ганчев: Госпожица Станка Златева може да се прибере щастлива в Сливен

Гриша Ганчев: Госпожица Станка Златева може да се прибере щастлива в Сливен

Денков: България изостава от Румъния и Гърция в защитата на Черно море

Денков: България изостава от Румъния и Гърция в защитата на Черно море

  • Преди 31 минути
Посрещнаха Вселенския патриарх Вартоломей с протест в София

Посрещнаха Вселенския патриарх Вартоломей с протест в София

  • Преди 39 минути
Станка Златева: Белчо Горанов беше Троянският кон в борбата

Станка Златева: Белчо Горанов беше Троянският кон в борбата

Терзиев: Над 200 тона боклук са събрани при почистването на столицата

Терзиев: Над 200 тона боклук са събрани при почистването на столицата

Лъчезар Борисов: Бензинът и дизелът могат да поевтинеят с 20 цента, ако се намали ДДС

Лъчезар Борисов: Бензинът и дизелът могат да поевтинеят с 20 цента, ако се намали ДДС

  • Преди 52 минути
Украйна отхвърли твърденията на Русия за превзети 1800 кв. км и близо 100 населени места

Украйна отхвърли твърденията на Русия за превзети 1800 кв. км и близо 100 населени места

  • Преди 1 час
Финалът на тенис турнира в Шанхай ще е изцяло испански

Финалът на тенис турнира в Шанхай ще е изцяло испански

  • Преди 1 час
Турция отпуска обезщетения на 5000 пострадали от наводненията в Истанбул

Турция отпуска обезщетения на 5000 пострадали от наводненията в Истанбул

  • Преди 1 час
Атлетико Мадрид измъкна победата в Барселона

Атлетико Мадрид измъкна победата в Барселона

  • Преди 1 час
35 пияни и дрогирани шофьори залови полицията само за ден

35 пияни и дрогирани шофьори залови полицията само за ден

  • Преди 2 часа