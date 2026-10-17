Станка Златева: Белчо Горанов беше Троянският кон в борбата

Станка Златева направи кратък коментар, след като загуби изборите за президент на федерацията по борба. Самото събрание премина с големи скандали. В един момент поддръжниците на Златева излязоха от залата преди гласуването, след като обявиха, че има грешки при регистрацията на клубове.

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Спорен момент беше и изборът на председател на събранието. За такъв бе назначен Белчо Горанов, който в началото на октомври беше освободен като генерален секретар на федерацията по борба и бе даден на прокурор заради действията си около делото за избора на председател на БОК.

„Всичко е прекрасно. Видяхме лицемерието, видяхме... Това беше брутално убийство тука... Събранията бяха две в едно - започна регистрацията, не бяха приети точки, затвори регистрацията, регистрираха ни надолу. И аз казах - Белчо Горанов беше Троянският кон - потопи и нас, потопи и тях за пореден път", каза Златева пред медиите.

„Аз се прибирам, давам пълномощно на новия президент да извършват всички функции, каквито искат, да лети, да пътува. Дали ще се заминавам с борба? Първо трябва малко да си почина", завърши вече бившият шеф на родната борба.