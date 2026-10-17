Кой е Тодор Ангелов - новият президент на българската борба

Тодор Ангелов е новият президент на Българската федерация по борба. Той беше избран с 94 гласа „за“ по време на бурното извънредно Общо събрание в Националната спортна академия „Васил Левски“, след като Станка Златева и част от нейните поддръжници напуснаха залата в знак на протест.

60-годишният Ангелов не е непознато име за българската борба. Като състезател той е част от националния отбор в класическия стил и печели два медала от големи първенства в категория до 82 килограма. Най-значимият успех в кариерата му е сребърното отличие от Световното първенство във Варна през 1991 година. Година по-рано завоюва бронз на Европейското първенство в Познан.

Спортният му път преминава през двата големи столични клуба. Между 1985 и 1987 година Ангелов се състезава за ЦСКА, където работи под ръководството на Стефан Ангелов и олимпийския шампион Георги Райков. След това преминава в „Левски-Спартак“, а негови треньори са Александър Томов и Борис Бутраков. Именно връзката му и с двата клуба беше изтъквана от неговите поддръжници като предпоставка да бъде търсена среда без традиционното разделение между „червени“ и „сини“.

След края на състезателната си кариера Ангелов се насочва към бизнеса, но запазва връзката си с борбата. През годините участва в управлението на спорта, а през 2015 година получава ресор, свързан с женската борба, в тогавашното ръководство на федерацията.

Кандидатурата му за президент беше издигната от опозицията срещу управлението на Станка Златева. Зад него открито застанаха Гриша Ганчев, дългогодишният председател на федерацията Валентин Йорданов, Армен Назарян и редица бивши състезатели, треньори и спортни деятели.

В предизборната си кампания Ангелов постави обединението на клубовете и прекратяването на конфликтите като основна цел. Той заяви, че иска състезателите на ЦСКА да бъдат върнати в националния отбор и подчерта, че решенията трябва да се вземат чрез диалог, а не чрез публични сблъсъци.

„Сега е моментът да се обединим и всички борци да мислим за борбата - как да върви напред, как да се развива, да имаме контакти помежду си и да обсъждаме ситуацията, а не да си пишем през медиите“, заяви Ангелов преди избора.

Новият президент защитава позицията, че място в националните отбори трябва да има за най-добрите състезатели независимо от техния клуб или произход. Той подкрепя присъствието на натурализирани борци, като напомня за двете олимпийски титли за България от Париж 2024, но настоява правилата да бъдат еднакви и да се контролират от федерацията и българските национални треньори.

След избора си Ангелов постави като приоритет работата с подрастващите, организирането на повече лагери и състезания и възстановяването на диалога в борцовата общност.

„За мен това е голяма отговорност. С всички възможни средства, близки и хора, които искат да помагат на борбата, ще успеем. Това изисква време. Трябва да инвестираме в младежите, да има повече лагери и състезания. За да има повече българи, трябва да се обърне внимание на децата“, заяви новият президент.

„Готов съм на диалог с всеки, приемам и критики, и похвали“, добави Тодор Ангелов.

Пред него обаче стои трудната задача да обедини федерация, разтърсвана от остри конфликти, взаимни обвинения и разделение между клубовете. Изборът му получи сериозна подкрепа в залата, но напускането на Станка Златева и нейните съмишленици показа, че напрежението няма да изчезне с едно гласуване.

Така световният вицешампион от 1991 година започва най-важната административна битка в своя живот - да върне спокойствието в един от най-успешните български спортове и да превърне обещаното обединение в реална политика.