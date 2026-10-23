Григор Димитров ще тренира с Карлос Алкарас във Виена

Карлос Алкарас пристига в събота във Виена, където ще участва за втори път в турнира от сериите АТП 500, съобщава испанският вестник „Марка“.

Веднага след пристигането си испанецът ще се отправи от летището към залата. Там той има планирана тренировка с Григор Димитров между 17:00 и 19:00 часа местно време.

Българинът в момента заема 123-тото място в световната ранглиста. Ден по-късно Алкарас ще продължи подготовката си със занимание с руснака Андрей Рубльов.

Испанската звезда е участвала във Виена само през 2021 година, когато достига до полуфиналите. Алкарас ще започне участието си във вторник, 27 октомври, а съперникът му ще стане ясен след жребия в събота.

До края на сезона седемкратният шампион от Големия шлем има две основни цели - Финалите на АТП в Торино между 15 и 22 ноември и заключителния турнир за Купа „Дейвис“ от 24 до 29 ноември.