Григор Димитров се изкачи с четири места в световната ранглиста

Най-добрият български тенисист Григор Димитров спечели четири позиции в световната ранглиста на АТП. Въпреки че не участва в турнир през изминалата седмица, 35-годишният хасковлия вече заема 123-тото място с актив от 472 точки.

Втората ракета на България Пьотр Нестеров отбеляза сериозен прогрес от 19 позиции и достигна рекордното в кариерата си 279-о място. Той има 194 точки, след като се класира за втория кръг на турнира от сериите „Чалънджър“ в Порто.

Димитър Кузманов също се придвижи напред след силното си представяне на „Чалънджър“ в Олбия. Пловдивчанинът спечели седем места и вече е №360 в света.

Ново върхово класиране записа и Иван Иванов. Младият българин се изкачи до 457-ата позиция след достигането си до полуфинал на турнир от веригата на Световния тенис в Италия.

При двойките Александър Донски запази най-високото място в кариерата си - 81-вото. Антъни Генов напредна с една позиция и вече е №190.

Начело в класацията на сингъл остава Яник Синер с 10 950 точки. Италианецът обаче ще бъде изместен през следващия месец от Александър Зверев, който за първи път в кариерата си ще оглави световната ранглиста.

Даниил Медведев и Флавио Коболи се изкачиха съответно до петото и шестото място за сметка на Феликс Оже-Алиасим. Артур Фис се завърна в топ 10, въпреки че отпадна в третия кръг на турнира от сериите „Мастърс“ в Шанхай.

Лидери в ранглистата на двойки остават Хари Хелиоваара и Хенри Патън с по 10 360 точки.