Клубът, в който Григор Димитров започна, обжалва търга за тенис базата в Борисовата градина

Сдружение „Тенис клуб Хасково 2015“ обжалва пред Върховния административен съд резултата от търга за отдаване под наем на държавната Тенис база „Борисова градина“. Имотът е публична държавна собственост, а процедурата за предоставянето му за срок от 30 години е проведена от Министерството на вътрешните работи.

Победител в търга е Сдружение „Спортен клуб Олимпия - спорт за всички“. В жалбата се твърди, че организацията е регистрирана през 2019 година и е декларирала в Търговския регистър, че не извършва дейност. Според жалбоподателя от създаването ѝ няма вписани промени и публикувани годишни финансови отчети.

От „Тенис клуб Хасково 2015“, където Григор Димитров започва своята кариера, посочват, че са единственият участник, представил доказателства за реална спортна дейност. Сред тях са тренировки за професионалисти и любители, спортни лагери, домакинства на национални и международни турнири и над 130 медала и призови класирания.

Основното възражение е свързано с показателя „Възможности за развитие на спортната дейност“. Според касационната жалба за него не са били обявени предварително конкретни критерии и правила за оценяване. Победителят е получил максимален брой точки, а хасковският клуб - наполовина по-малко.

„Говорим за държавен имот, който трябва да служи на обществото през следващите 30 години. Когато критериите не са ясни, съществува риск той да бъде поверен на организация без опит, професионализъм и ясна инвестиционна програма. От това губи не един клуб, а цялото общество“, заяви пред БТА адвокатът по делото Марина Георгиева.

Посочените твърдения са част от жалбата на „Тенис клуб Хасково 2015“. В предоставената информация не е представена позицията на спечелилото търга сдружение.