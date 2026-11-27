Възможност за удължаване до средата на 2029 г. получават проектите на общините, които осигуряват мобилни услуги в домовете на възрастни хора, които не могат да се самообслужват, и на хора с увреждания. Решението е взето от Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР).

Същевременно бюджетът на мярката „Иновативни здравно-социални услуги“ е увеличен с 64,3 млн. евро, като общият му размер достига 141 млн. евро.

Чрез операция „Иновативни здравно-социални услуги“ се предоставя грижа в домашна среда за възрастни хора и хора с увреждания, като се предвижда и използването на иновативни технологии за дистанционно проследяване на здравословното им състояние.

Допълнителният финансов ресурс ще даде възможност да бъдат включени около 6200 нови потребители, сред които и хора, които в момента чакат за подкрепа заради недостиг на средства. Така общият брой на нуждаещите се, които ще получат помощ за водене на независим живот в собствения си дом, ще достигне 21 288 души.