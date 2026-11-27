Изграждането на две модерни кабинкови въжени линии с обща дължина 9,5 км и седем лифтови станции е заложено в заданията за проектиране. Инициативата е част от стратегията на кмета Васил Терзиев за възстановяване на достъпа до Витоша за софиянци, съобщиха от Столична община (СО).

След предприетите стъпки за изграждане на нова въжена линия от Княжево до Копитото и модернизация на скивлека „Заека“ („Алеко 1“), общината насочва усилията си към Симеоновския и Драгалевския лифт. Двете съоръжения са емблематични за поколения жители на столицата.

„От години те са част предимно от спомените на гражданите, а не от активния живот на планината“, посочват от СО.

Експертите от направление „Градско планиране и развитие“ са разработили задания за изготвяне на специализирани подробни устройствени планове (ПУП) за въжените линии „Симеоново - Алеко“ и „Драгалевци - Голи връх“. На 26 ноември зам.-кметът Любомир Георгиев е внесъл документите в Столичния общински съвет (СОС) за одобрение и разрешение за изработването на ПУП, съобщават от общината.

По-рано, на 12 ноември т.г., СО е внесла заданията и в РИОСВ, за да бъде преценена необходимостта от извършване на екологична оценка.

Двете съоръжения са част от лифтовата инфраструктура, приватизирана през 2007 г. от „Витоша ски“ АД. С предприетите мерки Столична община изпълнява ангажиментите си по процеса на възстановяване на лифтовете, като създава необходимата устройствена основа за модернизацията им по съществуващите трасета. Предвижда се също определяне на необходимите сервитути и осигуряване на условия за изграждане на съвременни лифтови съоръжения и станции.

Заданията са изготвени като част от стратегическия проект на Столична община „Визия за Витоша“ и в изпълнение на приетата „Пътна карта за възстановяване на лифтовете в ПП „Витоша“.

От есента на 2023 г. Симеоновският лифт, който беше последната работеща въжена линия, свързваща София с високата част на Витоша, е спрян. През май 2024 г. собственикът съобщи, че съоръжението няма да бъде възстановено в досегашния си вид. Като причини бяха посочени амортизацията и липсата на резервни части. По-късно „Витоша ски“ обяви намерения за подмяна на лифта, поставяйки ги в зависимост от промени в нормативната уредба.

Според разработеното от Столична община задание „Симеоново - Алеко“ трябва да бъде изградена модерна кабинкова линия с дължина 6094 метра и капацитет от 600 до 900 души на час.

Проектът включва изграждането на четири лифтови станции - една долна, две междинни и една горна. Трасето обхваща 92 поземлени имота с различна собственост, намиращи се в районите „Витоша“ и „Панчарево“.

Чрез специализирания подробен устройствен план ще бъде създадена необходимата основа за учредяване на сервитут, изграждане на лифтовите станции и осигуряване на съпътстващата техническа инфраструктура.

Драгалевският лифт е извън експлоатация от ноември 2018 г. Въпреки съдебното решение от 2023 г. за неговия ремонт и възстановяване, както и издаденото разрешение за ремонт, за което ръководството на Природен парк „Витоша“ съобщи през 2024 г., съоръжението все още не работи.

В заданието на Столична община за въжената линия „Драгалевци - Голи връх“ е заложена подмяна на стария седалков лифт с модерна кабинкова линия. Предвидената дължина на новото съоръжение е 3416 метра, а капацитетът му ще бъде между 600 и 900 души на час.

Проектът предвижда изграждането на три станции - долна, междинна и горна. В обхвата на разработката са включени 16 поземлени имота, като 15 от тях са публична държавна собственост, а един е публична общинска собственост.

Чрез модернизацията по съществуващото трасе се цели възстановяването на една от основните транспортни връзки между София и високата част на Витоша.

През юли тази година Столичният общински съвет одобри изработването на специализирани устройствени планове за още две съоръжения. Едното е нова въжена линия от Княжево до Копитото, която ще преминава успоредно на старото трасе на Княжевския лифт, а другото е модернизация на скивлека „Заека“ („Алеко 1“), предвидена да бъде заменена със съвременен седалков лифт.

Междувременно през ноември т.г. Столична община започна действия по обезопасяване на стария Княжевски лифт и отстраняване на опасните елементи от съоръжението. Мерките се предприемат въз основа на техническо обследване и заповед на кмета Васил Терзиев.

Работата на общината по възстановяването и модернизацията на лифтовата инфраструктура на Витоша продължава с одобряването на заданията за Симеоновския и Драгалевския лифт.

При планирането на съоръженията се залага на внедряване на съвременни технологии, обновяване на техническата инфраструктура и осигуряване на удобни връзки с градския транспорт. Предвидено е също стриктно спазване на екологичните изисквания и режимите за опазване на защитените територии.