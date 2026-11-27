Френският депутат Манюел Бомпар похвали феновете на Марсилия, които нападнаха сектора с гостуващи привърженици на Левски преди мача между двата отбора от Лига Европа. Според него ултрасите са били провокирани от нацистки поздрави от български запалянко - нещо, което писаха и други френски медии.

Иван Халачев пред ТАРАЛЕЖ: Атаката срещу феновете и делегацията на Левски беше организирана

Бомпар е представител на лявата партия „Непокорна Франция“ (La France Insoumise). Повод за коментара му стана видеозапис, на който се вижда как фен на Левски отправя нацистки поздрав към трибуните с фенове на Марсилия.

„Тази вечер на „Велодром“ привърженик на Левски (София) беше заснет да отправя нацистки поздрав. Браво на привържениците на Марсилия, които отговориха с антифашистка песен. Крайната десница няма място на нашите стадиони!“, написа Бомпар в социалната мрежа X.

По информация на френската полиция 11 български граждани са пострадали, като петима са били откарани в болница с травми на главата и очите, както и изкълчено рамо.

Случаят вече предизвика реакции на най-високо политическо равнище във Франция и България. Френският президент Еманюел Макрон осъди нападенията срещу българските привърженици, а вътрешният министър Лоран Нунес обяви извънредна среща заради насилието на „Велодром“.

Междувременно прокуратурата в Марсилия започна две отделни разследвания - за тежко насилие срещу привърженици на Левски и за подбуждане към омраза във връзка с предполагаемите нацистки поздрави и провокации.