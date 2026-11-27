Девет кексчета „брауни“, съдържащи наркотично вещество, са открити от полицаи във фризьорски салон в Царево, съобщиха от ОДМВР - Бургас.

Служители на Районното управление в Царево са извършили проверката на 25 ноември около 19:30 часа. При нея е установено, че 18-годишен младеж, работещ във фризьорския салон, съхранявал кексчетата в хладилник в обекта.

Лабораторното изследване, извършено първоначално в Бургас, е установило наличие на тетрахидроканабинол (THC) - основното психоактивно вещество в канабиса, във всичките девет сладкиша.

Предстои да бъде установено точното количество на наркотичното вещество. От полицията не дават информация дали кексчетата са били предназначени за продажба. По случая продължават да работят служители на Районното управление в Царево.