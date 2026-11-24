Нарастват образуваните досъдебни производства за престъпления, свързани с наркотици за периода 1-31 октомври 2026 г. - те са 1041 при 770 през септември, по данни на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

За периода са проведени 481 специализирани полицейски операции.

Открити са над 30 кг кокаин, 476 кг марихуана, 390 кг канабис и още 414 кг на стръкове, близо 2 кг хероин и др. Разкрити са 12 лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотични вещества.

По линия на противодействието на незаконната миграция в периода 1-31 октомври са проведени 333 специализирани полицейски операции и са заловени 23 незаконно пребиваващи в България граждани на трети страни.

За незаконно превеждане през граница и подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в страната са задържани 47 души.