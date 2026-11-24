Служителка на училище в сръбския град Крагуевац е била простреляна при инцидент с огнестрелно оръжие тази сутрин. По първоначална информация стрелецът е ученик в учебното заведение.

Пострадалата работи в помощния персонал на училището. Тя е получила огнестрелна рана в крака и е транспортирана до болница за оказване на медицинска помощ.

Все още няма яснота какво е довело до стрелбата. Очаква се сръбските власти да предоставят повече информация за случилото се, самоличността на извършителя и състоянието на ранената жена.

Инцидентът отново поставя въпроса за сигурността в учебните заведения в Сърбия, близо три години след едно от най-тежките нападения в историята на страната.

На 3 май 2023 г. 13-годишен ученик откри огън в основното училище „Владислав Рибникар“ в Белград. При нападението загинаха девет деца и охранителят на училището, а други шестима ученици и една учителка бяха ранени.

Трагедията предизвика силен обществен отзвук в Сърбия и постави началото на широк дебат за мерките за сигурност в училищата и контрола върху притежанието на огнестрелни оръжия.