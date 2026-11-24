Минус 8 градуса в Пампорово и на Рожен, оръдията за сняг вече работят
В Чепеларе термометрите са показали минус 7,2 градуса.
Минимална температура от минус 8 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен, съобщиха от Планинската спасителна служба и метеорологичната станция. В Чепеларе термометрите са показали минус 7,2 градуса.
След като температурите паднаха под нулата, в Пампорово пуснаха оръдията за изкуствен сняг.
На Рожен разликата между най-високата и най-ниската температура през последното денонощие е 18 градуса. През деня там са отчетени 10 градуса.