Общо 68 сигнала за последствия от влошеното време са постъпили в системата 112 през изминалата нощ, съобщиха от Дирекция „Национална система 112“.

Най-често сигналите са били за паднали дървета и опасно надвиснали предмети.

Най-много случаи са регистрирани в Русе – 12, Стара Загора – 7, Сливен – 6, Пловдив – 5 и Пазарджик – 4.

В София са подадени осем сигнала – два за паднали дървета, пет за опасни ламарини и един за паднал стълб.

Сигнали за паднали дървета са постъпили още от областите Велико Търново, Разград, Хасково, Плевен, Шумен и Търговище. Във Велико Търново и Шумен са подадени сигнали за опасно надвиснали ламарини на обществени места.

В област Ловеч едно населено място е останало без електричество. За паднала мазилка и стълб са сигнализирали граждани от областите Варна и Ловеч.

Няма данни за пострадали или бедстващи хора.

Всички сигнали са предадени на компетентните институции за реакция. Два случая с паднали дървета са регистрирани и в община Казанлък.

Междувременно за днес е обявен жълт код за силен вятър в 18 области.

От НИМХ предупреждават гражданите да бъдат особено внимателни за падащи и летящи предмети и да избягват престой в близост до дървета, строителни конструкции и необезопасени съоръжения.