68 сигнала за щети след силния вятър през нощта
В София са подадени осем сигнала – два за паднали дървета, пет за опасни ламарини и един за паднал стълб
Общо 68 сигнала за последствия от влошеното време са постъпили в системата 112 през изминалата нощ, съобщиха от Дирекция „Национална система 112“.
Най-често сигналите са били за паднали дървета и опасно надвиснали предмети.
Най-много случаи са регистрирани в Русе – 12, Стара Загора – 7, Сливен – 6, Пловдив – 5 и Пазарджик – 4.
В София са подадени осем сигнала – два за паднали дървета, пет за опасни ламарини и един за паднал стълб.
Сигнали за паднали дървета са постъпили още от областите Велико Търново, Разград, Хасково, Плевен, Шумен и Търговище. Във Велико Търново и Шумен са подадени сигнали за опасно надвиснали ламарини на обществени места.
В област Ловеч едно населено място е останало без електричество. За паднала мазилка и стълб са сигнализирали граждани от областите Варна и Ловеч.
Няма данни за пострадали или бедстващи хора.
Всички сигнали са предадени на компетентните институции за реакция. Два случая с паднали дървета са регистрирани и в община Казанлък.
Междувременно за днес е обявен жълт код за силен вятър в 18 области.
От НИМХ предупреждават гражданите да бъдат особено внимателни за падащи и летящи предмети и да избягват престой в близост до дървета, строителни конструкции и необезопасени съоръжения.