Трабзонспор е следващият съперник на ЦСКА в Лига на конференциите. Отборът на Томас Райс е пълен със звезди, начело с египетската легенда Мохамед Салах, бившият вратар на Манчестър Юнайтед Андре Онана, защитникът Стефан Савич и халфът Фабиньо.

"Черноморската буря" имаше натоварено трансферно лято, което доведе до странния случай на двама от чужденците в отбора - Батиста Менди и Бенжамен Бушуари, които отпаднаха от състава за Суперлигата, но бяха картотекирани в тима за евротурнирите.

В елита на Турция всеки клуб има право да използва до 14 чужденци в състава си, като четирима от тях трябва да са родени след 2003 година или да имат договор с отбора си преди това лято. В момента обаче Трабзонспор разполага с 16 легионери, което доведе до това, че двама от тях са излишни. Клубът от Черно море цяло лято се опитваше да се раздели с Батиста Менди, но нито един тим не пожела да плати желаната трансферна сума за него. Халфът дори не води лятна подготовка с отбора, тъй като не попадаше в плановете на тогавашния треньор Фатих Теке. На практика той беше картотекиран в отбора за Лига на конференциите, за да не разтрогне договора си по вина на клуба. Менди, който през миналия сезон беше под наем в Севиля, игра и в трите двубоя на тима в основната фаза на турнира.

Случаят с Бушуари е малко по-различен. 25-годишният мароканец, за когото през лятото на 2025 година бяха платени 4 млн. евро на Сент Етиен, стана излишен след привличането на Фабиньо в края на трансферния прозорец. Преди това той изигра 2 мача в Суперлигата, а освен това беше част от тима и в квалификациите в Лига Европа. До момента полузащитникът има общо 7 двубоя за "черноморската буря" през сезона.

Треньорът на Трабзонспор Томас Райс обаче няма да може да разчита на част от турските футболисти в своя състав за гостуването на ЦСКА, които нямат картотека за Лига на конференциите. Сред тях са ветеранът Окай Йокошлу, който е и контузен. Аут са още привлечените през лятото Метехан Мимароолу и Али Хабешоолу, както и Умут Найр.