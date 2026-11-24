Общо 17 души са пострадали при 14 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

В София е регистрирана една тежка и 31 леки катастрофи, като при тежкия инцидент е пострадал един човек.

Тревожна остава статистиката от началото на месеца.

Само през ноември при 361 тежки катастрофи са загинали 36 души, а 496 са получили различни наранявания.

От началото на 2026 г. пътните инциденти в страната са 6140. При тях живота си са загубили 451 души, а други 7651 са ранени.

Спрямо същия период на 2025 г. се отчита сериозно увеличение на броя на загиналите участници в движението – 53 души повече.