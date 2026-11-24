"Новият член на прокурорската колегия на ВСС заяви, че следващият главен прокурор не трябва да бъде действащ политик. Изборът на титуляр на поста може да се очаква през пролетта. Промяна в посоката на развитие на прокуратурата, прекратяване на практиките на избирателно правосъдие и кадрова политика, която да гарантира независимостта на институцията".

Това са част от основните задачи, които си поставя новият състав на Висшия съдебен съвет. Според новия член на прокурорската колегия Андрей Янкулов именно от решенията на съвета ще зависи дали прокуратурата ще промени начина, по който функционира.

Янкулов заяви пред БТВ, че основната му цел е прокуратурата да престане да бъде използвана като „бухалка и чадър“.

„Надявам се да има промяна в посоката на развитие на прокуратурата. За това основната задача ще бъде на бъдещия състав на Висшия съдебен съвет и по-конкретно на неговата прокурорска колегия".

Янкулов е избран от парламентарната квота с подкрепата на четири парламентарни групи, сред които ГЕРБ. На въпрос дали го е изненадала подкрепата на формацията, той отговори, че депутатите от ГЕРБ и ДПС са подкрепяли и други кандидати, поради което приема гласуването като политическо решение. Според него обаче изборът от парламентарна квота не означава политическа зависимост.

„Това, че ние сме избрани от парламентарни сили и политически партии, по никакъв начин не означава, че трябва да следваме някакъв техен дневен ред. Всеки един от избраните от тази парламентарна квота би трябвало да упражнява правомощията си само и единствено в обществен интерес, не в интерес на номиниралите го или избрали го политически сили“.

Янкулов отрече да е бил канен на среща с премиера, каквито твърдения се появиха за част от новоизбраните членове на съвета.

Един от най-важните предстоящи избори пред новия ВСС ще бъде този на следващия титуляр на поста главен прокурор. По думите на Янкулов водещото изискване към кандидата трябва да бъде разбирането на проблемите в институцията и ясната визия за тяхното преодоляване. Той подчерта, че главният прокурор разполага с изключително голяма еднолична власт, което налага много по-високи изисквания за политическа неутралност

„Според мен лично не би трябвало да се търсят като профил хора, които са към момента действащи политици“.

По думите му в публичното пространство вече се споменават различни имена, включително на настоящи министри, но според него подобен избор трябва да бъде направен въз основа на професионалните качества и независимостта на кандидата. Янкулов уточни, че трима членове на прокурорската колегия могат да издигнат кандидатура за главен прокурор. Той не посочи конкретно име, но заяви, че вижда хора, които отговарят на необходимия профил както в прокуратурата, така и извън нея.

„Важно е какъв профил ще се търси. Надявам се хората, които са в състава на съвета, да си дават сметка, че е необходима промяна на лидерството в прокуратурата“.

Според Янкулов процедурата трябва да бъде проведена бързо, но без компромис с качеството. Като реалистичен период за избора на нов главен прокурор той посочи пролетта. Критична оценка за административните ръководители Янкулов коментира и назначенията на административни ръководители в прокуратурата, направени от предишния състав на ВСС, включително в периода след изтичането на неговия мандат. Той припомни, че в публичното пространство е обсъждана законодателна промяна, която да позволи преоценка на тези назначения, но до реализацията ѝ не се е стигнало. Въпреки ограниченията пред новия състав според него това не означава, че работата на ръководителите на ключови позиции не трябва да бъде подложена на критична оценка.

„Бъдещият състав на съвета не трябва да подхожда безкритично към работата на някои от административните ръководители в системата и трябва да търси по-сериозен начин отчетност на техните действия“.

Като пример в разговора беше посочено името на ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова и появилата се информация за нейни пътувания в чужбина с Петьо Петров, известен като Пепи Еврото.

Янкулов посочи, че на бъдещия главен прокурор трябва да бъде дадена възможност да работи с административни ръководители, които споделят неговата визия за промяна.

Специално внимание в интервюто беше отделено на случаите „Осемте джуджета“ и „Нотариуса“, както и на информацията за предполагаеми мрежи за влияние в съдебната система. Янкулов обясни, че документите, предоставени от гражданското сдружение „БОЕЦ“ на Министерството на правосъдието по време на неговия мандат като служебен министър, не представляват т.нар. компроматна банка, за която се говори в публичното пространство.

По думите му не му е известно подобна информация да се съхранява в конкретните наказателни производства или във ВСС. Той смята, че новият състав на съвета може да провери работата на предишния ВСС, който е създавал специални комисии по колегиите за изясняване на обстоятелствата около тези случаи.

„Трябва да се провери каква информация е събрана, какво е анализирано. Никакъв доклад не излезе оттам. Евентуално да се продължи тази работа, да се задълбочи и да се извади публичен доклад от гледна точка на осветяване на механизмите, по които са ставали зависимостите“.

Той обаче подчерта, че реалната наказателна отговорност на замесените в подобни мрежи е в компетентността на прокуратурата, която ръководи разследванията и има изключителното правомощие да повдига обвинения. По отношение на дисциплинарната отговорност Янкулов обърна внимание, че тя е ограничена от петгодишна давност. Освен това ВСС не може сам да започне подобна процедура, без да бъде сезиран от министъра на правосъдието, Инспектората към ВСС или административен ръководител в системата.

Янкулов подчерта, че не може да гарантира какво мнозинство ще се формира в съвета и кой в крайна сметка ще бъде избран за главен прокурор. Той обаче заяви, че лично ще търси кандидат с професионален профил, който не предполага политическа ангажираност.