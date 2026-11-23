Основната задача на избора на нови членове на ВСС беше да са хора с професионални умения и да отстояват принципите на правото. Това заяви доайенът на 52-ото Народно събрание Румен Миланов от "Прогресивна България" (ПБ) пред БНТ.

По думите му Правната комисия в НС обобщава предложенията, получени по време на изслушването на кандидатите за членове на ВСС. "При бъдещо проектиране на реформата тези предложения ще бъдат включени. Най-баналния проблем, който трябва да бъде регулиран - командироването на магистрати, ще бъде регулиран. Има и други дейности, които да се регулират. Искам да видим като цялостен проект за реформа", каза Миланов и призова "да не бързаме сега".

"В гласуванията се присъединиха и ДПС и ГЕРБ, мисля че ще бъде въпрос на цялото Народно събрание, когато говорим за законодателните промени, които трябва да се наложат", каза Миланов.

Запитан, че заплатите на служителите на МВР са били унизително ниски, Миланов призова за сравнение с частния бизнес. Той призова полицаите, които са на терен, да получават по-високо заплащане от служителите, които са на бюро.

Около 3-4 хил. полицаи са с ТЕЛК, каза Миланов. "Общият знаменател не съществува, той е за всеки конкретен случай. Тези, които са в състояние на ТЕЛК, ще им се предостави подходяща работа за тях. Ако няма работа, може да напускат. Парадоксално е да има служители на МВР с ТЕЛК. Готви се проект на реформа, обсъжда се с Комисията за вътрешна сигурност и обществен ред", допълни Румен Миланов.

На въпрос дали от ПБ не са дали повече тежест на кандидатите на опозицията за ВСС (седем към четирима кандидати - б.р.), генералът от резерва заяви, че е важна не тежестта на парламентарната квота, а обективността и каква е професионалната тежест на кандидатите. "Това е меродавното, винаги има едни хипотези..." не довърши той.

"Заплащането на магистратите е добро. Хората от администрацията реагираха, там мисля че се отработи. Ще бъде обсъдена темата за заплащането и реципрочността на натовареността на съдилищата", каза бившият директор на НСО и НСБОП, който е депутат от ПБ.

Относно механизми за отзоваване на съдии от Конституционния съд и от ВСС Миланов каза, че това не е най-правилното. "Ако вкарваме механизми за отзоваване, това може да създаде друга предпоставка. На този етап механизмът на съдии от КС и от ВСС не е рационално и не е най-правилно", допълни той.

"Статуквото постепенно се разгражда. Първият ход на разплитане на "мрежата за влияние, е ВСС. След това постепенно ще дойдат и другите. Нека не се заблуждаваме, че това не може да стане за година-две-три", каза Румен Миланов.

"Много важно е да се сведе до нула влиянието на скрити кръгове, които формират влияние върху съдебната система. Те постепенно трябва да си си отидат в битието (небитието - б.р.)", заяви бившият антимафиот номер едно.

За избора на нов главен прокурор Румен Миланов каза: "следващият главен прокурор може да бъде всякакъв. Може да бъде от ПБ, може да е от други структури. Защо трябва да е непременно от ПБ. Нека оставим хипотезите настрана, нека видим реалните кандидати и да разсъждаваме за техните професионални качества и моралът да се изпълнява упорито и правилно. Може да е действащ адвокат", отговори депутатът на въпрос на водещия.

Процедурата за избор на нов главен прокурор ще започне след като новият състав на ВСС бъде конструиран, допълни депутатът.

Според него обявеният протест на синдикалната организация на МВР с искане за по-високи заплати е несправедлив. "Те получиха едно увеличение почти целия сектор Сигурност - 40-50-70%. Не може винаги да има увеличение. Те трябва да си повишат ефективността на работа.

По думите му трябва да се повиши ефективността към битовата престъпност, разкриваемостта на икономически и на организирани престъпления.

"Определено Иван Демерджиев работи и не само той, а и целия екип се стреми да вдъхне доверие за работа на цялото вътрешно министерство", каза Миланов.

Запитан за оставката на директора на НСО Емил Тонев, Миланов каза, че там тече проверка и каза, че няма информация.