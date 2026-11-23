"Проблемите в съдебната власт са много, но основният остава овладяването на съдебната система".

Това заяви пред БНТ депутатът от „Продължаваме промяната“ Мирослав Иванов. По думите му сериозен проблем е и продължилият извънредно дълго мандат на предишния Висш съдебен съвет. Иванов посочи, че старият състав на ВСС е останал на постовете си в продължение на девет години, което според него е довело до съмнения за политическо влияние и зависимост. Като друг съществен проблем депутатът посочи начина, по който се попълва съдебната система, и по-специално провеждането на конкурси.

„Порочният модел с попълване на съдебната система – това са порочните конкурси“.

Според него е необходимо да бъде прекъсната практиката назначенията да пораждат съмнения за предварително договорени резултати.

Според Мирослав Иванов новоизбраните членове на Висшия съдебен съвет не трябва да имат усещането, че са получили позициите си като резултат от политическа подкрепа.

Той отрече твърденията, че „Продължаваме промяната“ има тесни връзки с някои от новоизбраните членове на съвета. Иванов подчерта, че именно действията на новия ВСС ще покажат дали ще бъде прекъснат старият модел на зависимости.

По думите му първият голям тест за новия състав ще бъде изборът на нов главен прокурор. Той изрази надежда, че политическите сили няма да се намесват в процедурата и че кандидатурата ще бъде избрана въз основа на професионалните качества на претендентите.

„Надявам се политиците да не се намесват в избора на нов главен прокурор“.

Предстоящата процедура ще бъде ключова за доверието в новия ВСС, тъй като главният прокурор е една от най-влиятелните фигури в съдебната система. Именно затова, според Иванов, изборът трябва да бъде прозрачен и да не оставя съмнения за политическо влияние.

В разговора Мирослав Иванов коментира и политическите планове на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Той заяви, че двете формации все още не са обсъждали конкретни варианти за кандидати за местните избори.

По думите му на този етап разговорите за кандидатури не са на дневен ред и предстои политическите сили да обсъдят бъдещата си стратегия на местно ниво. Междувременно Иванов постави акцент върху необходимостта от реални промени в съдебната система и функционирането на институциите, като според него именно независимостта на съдебната власт и прозрачността при назначенията ще бъдат сред ключовите показатели за работата на новия ВСС.